Ouverture des précommandes pour Prinny 1.2 Exploded and reloaded edition limitée chez NIS America !

Il y a tout juste un mois sortait chez Nintendo-Town notre listing des éditeurs de jeux à tirages limités (vous savez, comme Limited Run!) et si nous faisions appel à vous dans les commentaires en cas d’oubli, ce à quoi vous avez d’ailleurs répondu présents ! Figurez-vous qu’il en manquait, forcément ! Aujourd’hui donc nous ajoutons à ce listing l’éditeur NIS America !

Et on en profite aussi pour vous adresser cette petite New sur l’édition à tirage limité de leur dernier jeu : Prinny 1.2 Exploded and reloaded ! Une édition Ultra collector donc avec sa grosse boite en carton + sa boite standard, son artbook, son CD de musique et une figurine de Prinny à assembler !

Alors oui, on vous en avait déjà parlé ici, mais sachez donc que les précommandes sont ouvertes au prix de 59,99 dollars US et qu’il vous suffit d’aller sur le site de l’éditeur !

Toujours aucune information sur la présence de la VF cependant les titres étaient déjà traduits lors de leurs sorties sur PSP donc peu de craintes à avoir, à l’inverse du précédent titre édité en boite par NIS America : Ltlle Town Hero, mais si vous savez ! Ce jeu de l’énorme Gamesfreak (Pokémon…) qui là, n’a même pas pris la peine de nous pondre la VF !

D’ailleurs, l’édition boite y est toujours disponible en pré commande ! Pour moins cher que la compilation Prinny soit 49,99 dollars US. Mais pas de figurine dans cette version (ni de VF).