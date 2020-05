Comparaison graphique vidéo XCOM 2 sur Nintendo Switch vs. PC

XCOM® 2 Collection inclut le jeu XCOM 2, quatre packs téléchargeables (Guerrier de la résistance, Enfants de l’anarchie, Chasseurs d’extraterrestres, Le dernier cadeau de Shen) et l’extension War of the Chosen. Activez chaque contenu additionnel (packs et extension) ou jouez simplement au jeu de base.

XCOM® 2 :

Les extraterrestres règnent sur la Terre, promettant à l’humanité un futur radieux. Mais ils cachent un dessein bien plus sombre. Vous devez mettre en place une résistance globale pour éliminer la menace extraterrestre et sauver la race humaine de l’extinction.

XCOM® 2: War of the Chosen :

Cette extension ajoute plein de nouveaux contenus pour votre combat contre ADVENT : nouvelles classes de Héros, nouveaux ennemis, nouvelles missions, nouveaux environnements, ainsi qu’un gameplay stratégique approfondi.

QUATRE PACKS TÉLÉCHARGEABLES :

Guerrier de la résistance : personnalisez votre escouade avec des tenues et équipements de tête supplémentaires, ainsi qu’une armure et un camouflage facial personnalisés.

Enfants de l’anarchie : ce pack sur le thème de la rébellion offre plus de 100 nouvelles options de personnalisation pour toutes les armures des soldats XCOM. Ces options sont purement cosmétiques et ne modifient pas les stats.

Chasseurs d’extraterrestres : transformez les soldats d’XCOM en chasseurs d’élite grâce à de nouvelles armes et armures impressionnantes, et affrontez de nouveaux chefs extraterrestres qui traqueront votre escouade tout au long de la campagne. D’autres améliorations cosmétiques pour vos soldats et le Talion sont disponibles, ainsi qu’une nouvelle mission dans laquelle l’officier Bradford mène une escouade avec l’aide d’un vieil ami.

Le dernier cadeau de Shen : explorez les « Tours perdues » d’ADVENT et faites équipe avec Lily Shen pour retrouver le dernier projet de son père disparu. Découvrez une nouvelle classe de soldat dotée de nouvelles capacités de combat, mécaniques stratégiques et options de personnalisation.

XCOM 2 Collection nécessite un téléchargement d’au moins 25GB. Carte microSD requise (vendue séparément). L’espace requis peut changer. Allez sur xcom.com

