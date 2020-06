Sega annonce la Game Gear Micro

Depuis quelques années, les consoles « mini » vont bon train, surtout avec la NES mini qui avait rencontré un fort succès commercial, chez Nintendo ils en avaient profité pour sortir la SNES mini mais aussi chez la concurrence, on pense bien sûr à la litigieuse version Mini de la console Sony mais aussi à l’ancien rival au « S », disparu du marché des consoles depuis bien trop longtemps : Sega. Leur premier essai, la Megadrive Mini sortie en 2019, dut satisfaire leurs ambitions puisque pour ses 60 ans, la firme décide de sortir un collector de sa Game Gear sur le même concept que les consoles mini (émulation de jeux préinstallés) :

La Game Gear Micro !

Ce nom vous rappelle quelque-chose ? Peut-être la Gameboy Micro ? Mais rien à voir, aucune lecture de jeux sur support cartouche ni aucun moyen (a priori) d’ajouter des jeux dans la console, du moins cela reste difficile à dire tant qu’on ne sait pas si le port de charge permettra un échange de données. Alors, c’est bien beau, mais qu’est-ce que c’est que cette console ?

Eh bien un modèle extrêmement petit de la Game Gear initialement sortie en 1990 -et prévu pour le 6 octobre de cette année-, console portable bouffe piles, emblématique de la firme au hérisson bleu. Et si vous êtes de ceux à encore voir la guerre entre Nintendo et Sega, sachez qu’à la course à la plus petite, c’est bien Sega qui l’emporte aujourd’hui (avec 15ans de retard, certes) :

Game Gear Mini : 80 mm de large x 43 mm de haut x 20 mm de profondeur, écran 1,15p

Game Boy Micro : 100 mm de large x 50 mm de haut x 20 mm de profondeur, écran 2p

Aussi, si Game Boy Micro était proposé en 6 coloris, la console de Sega sera pour son cas disponibles en quatre coloris, par ailleurs l’achat simultané des quatre coloris donnera lieu à un cadeau, la reproduction du « super wide gear » ici nommé Big Window Micro, il s’agit d’une loupe d’écran qui augmentera donc la place de la console dans la poche pour pouvoir jouer sans trop plier les yeux.

Chacun des coloris embarquera une sélection inaliénable de quatre jeux et pas un de plus (ni de moins) :

Game Gear Noire

Sonic the Hedgehog Puyo Puyo Tsu OutRun Royal Stone

Game Gear Bleue

Sonic & Tails Gunstar Heroes Sylvan Tale Baku Baku Animal

Game Gear Jaune

Shining Force Gaiden Shining Force Gaiden II Shining Force Gaiden : Final Conflict Nazo Puyo : Arle no Roux

Game Gear Rouge

Megami Tensei Gaiden : Last Bible Megami Tensei Gaiden : Last Bible Special The G.G. Shinobi Columns

Pour le reste, la console embarquerait une solution jouable à piles en plus de recharge par USB (information au conditionnel), serait munie d’un port jack. Un seul haut parleur est quant à lui présent dans la console. Son prix sera d’environ 40€ une fois conversion faite et sera disponible sur Amazon, Rakuten et Sega Store, bien sûr on parle ici de stores japonais puisqu’aucune annonce hors japon n’a été faite et l’heure même de ladite annonce était spécifiquement choisie pour le public nippon. Avec les frais de port, ce seront donc facilement 200€ qu’il faudra compter pour le « coffret » intégral des quatre variantes + loupe.

Un objet de collection avant tout, pour les fans de toujours principalement. On peut dire que ça en aura soulevé des rumeurs, avec le teasing de Sega et quelques journalistes en allant jusqu’à parler d’une Dreamcast 2 ou d’un rachat par Microsoft. Mais qui sait ce que l’avenir nous réserve, sommes-nous vraiment à l’abri d’une seconde Dreamcast à votre avis ?