Top des ventes de la semaine au Japon: Animal Crossing et la Nintendo Switch en tête

Comme toutes les semaines, je vous propose de faire le point sur les ventes de la semaine au Japon d’après les chiffres du Famitsu (du 25 au 31 mai).

La semaine 23 a vu la sortie de quelques jeux, mais aucun d’entre eux n’a pu dépasser, ni même chatouiller, Animal Crossing : New Horizons, qui est une fois de plus classé n°1. Cependant, avec “seulement” 97 810 unités vendues, il est passé sous le seuil des 100 000 unités/semaine pour la toute première fois depuis son lancement. Cette semaine, les ventes n’ont baissé que de 5%, et les vacances d’été ne sont pas si loin. Depuis son lancement, le jeu s’est vendu à plus de 4 783 229 (physiques uniquement), et il atteindra certainement le seuil des 5 millions d’unités avant la fin du mois.

Ring Fit Adventure s’approche du million, mais encore une fois il souffre de nombreuses ruptures de stocks.Mais fin juin le jeu de fitness fêtera sans aucun doute ce million. bonne deuxieme semaine pour Xenoblade Chronicles: Definitive Edition qui dépasse déjà (et facilement), les 100k.

La nouveauté la plus populaire cette semaine est Clubhouse Games : 51 Worldwide Classics, qui connaît un excellent départ avec 64 443 unités vendues au cours de la première semaine. En comparaison, son ainé sur Nintendo DS s’est vendue à 64 994 unités au lancement (il faut également tenir compte des ventes numériques, et qu’il n’y a pas eu de ventes numériques sur la Nintendo DS). En raison du bouche à oreille extrêmement positif, de la force de la plate-forme Nintendo Switch et du faible prix du jeu, on peut s’attendre à ce qu’il continue à se vendre régulièrement au cours des prochaines semaines.

L’autre nouveauté dans le Top 10 des logiciels est Kowloon Youma Gakuenki : Origin of Adventure, qui fait des débuts décents avec 11 774 ventes. En comparaison, l’original sur PlayStation 2 s’est vendu à 23 429 au lancement (et 41 726 LTD), ce qui est une performance assez bonne pour un remaster. Malheureusement, comme il s’agit d’un jeu de niche, il est fort probable qu’elle ne figure plus dans le Top 30 dès la semaine prochaine.

01./01. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 97.810 / 4.783.229 (-5%)

02./00. [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics <TBL> (Nintendo) {2020.06.05} (¥3.980) – 64.443 / NEW

03./03. [NSW] Ring Fit Adventure <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 29.487 / 986.046 (-25%)

04./02. [NSW] Xenoblade Chronicles: Definitive Edition # <RPG> (Nintendo) {2020.05.29} (¥5.980) – 16.786 / 107.575 (-82%)

05./00. [NSW] Kowloon Youma Gakuenki: Origin of Adventure # <ADV> (Arc System Works) {2020.06.04} (¥5.800) – 11.774 / NEW

06./05. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 10.883 / 2.976.727 (+4%)

07./06. [NSW] Splatoon 2 # <ACT> (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) – 9.226 / 3.446.650 (-8%)

08./09. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 7.610 / 3.718.682 (+5%)

09./27. [PS4] The Last of Us Remastered <The Last of Us \ The Last of Us: Left Behind> [PlayStation Hits] <ADV> (Sony Interactive Entertainment) {2018.07.26} (¥1.990) – 7.210 / 84.971 (+278%)

10./10. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 7.082 / 1.406.932 (+5%)

Comme prévu, les ventes de Nintendo Switch ont baissé cette semaine, à nouveau en raison de stocks insuffisants. La console s’est vendue à 68 192 exemplaires (contre 107 593 la semaine dernière). Cela dit, les ventes restent exceptionnellement fortes pour la période, puisque seulement 33 590 unités ont été vendues au cours de la même semaine l’année dernière (et ce, sans pénurie). Malheureusement, il est assez difficile de prédire la trajectoire des ventes de la plateforme, car les ventes dépendent entièrement des livraisons que Nintendo envoie aux magasins. L’écart entre 2019 et 2020 continu de se creuser, avec 2 439 468 unités vendues jusqu’à présent cette année, contre 1 361 317 unités en 2019. Les ventes de LTD s’élèvent maintenant à 13 822 899 unités, avec 2 285 860 pour le modèle Lite, et 11 537 039 pour le modèle classique.

La ps4 connait aussi un léger rebond. Pas d’information précise ne l’explique, hormis quelques baisses de prix.