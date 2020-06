Bon anniversaire au studio Ghibli, 35ans de magie!;

Fondé un certain 15 juin 1985 par Isao Takahata et Hayao Miyazaki, le spécialiste nippon de l’animation en long-métrage souffle donc sa 35ème bougie et l’on en apprend d’ailleurs un peu plus sur l’avancée du prochain film d’un des deux papas de Ghibli via une interview accordée par le producteur en chef M . Toshio Suzuki :

« Nous ne sommes capables de sortir qu’une seule minute d’animation par mois. Ça signifie qu’en une année, nous n’avons l’équivalent que de 12 minutes de film. Actuellement, comme cela fait 3 ans que nous travaillons dessus, nous avons seulement terminé 36 minutes. On espère donc pouvoir le terminer dans les trois prochaines années. »

Cette lenteur dans l’animation comparativement à du Disney, Illumination ou autres Dreamworks et Pixar est justifiée comme suit par le monsieur :

« Ce qui est unique dans les films Ghibli, c’est cette ambiance de réminiscence. Quand vous tentez d’approcher ça avec une animation générée par ordinateur, cela va immédiatement apparaître comme nouveau et perdre ce sentiment de chaleur et bien-être que le film est censé avoir. L’animation à la main apporte vraiment ça. La technique de l’animation se connecte avec ce que raconte l’histoire »

Toujours est-il qu’en attendant la sortie du prochain « Miyazaki père » (ou même le prochain du fiston qui est toujours programmé pour cette année ! Ce dernier sera d’ailleurs entièrement réalisé en 3D), on ne peut que vous inviter à jouer à Ni no Kuni 1 la vengeance de la sorcière céleste remasterd sur switch et Ni no Kuni 2 (sur pc et ps4), tiré de la collaboration entre Level-5 et le Studio Ghibli !

Depuis sa création, le studio Ghibli n’a contribué qu’à trois œuvres dans le monde du jeu-vidéo : la première étant la moins connue et n’étant sortie que sur Playstation, en 1998 : « Jade Cocoon : La Légende de Tamamayu » qui avait aussi été un beau succès d’estime, et à l’heure des remasters et autres remakes on aimerait bien le voir pointer le bout de sa cartouche sur Nintendo Switch, pas vous ? Ou mieux encore, le second opus de Ni nu Kuni !