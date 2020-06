Top des ventes de la semaine au Japon: la Switch monopolise le top 10

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 8 au 14 juin 2020, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.

Cette semaine, Nintendo domine totalement le top 10 sans aucune sortie majeure. On notera le passage, important, du million de ventes pour Ring Fit Adventure. Belle semaine aussi pour Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics, qui fait un score honorable pour une deuxième semaine et risque, déjà, de dépasser Xenoblade Chronicles: Definitive Edition.

01./01. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 77.259 / 4.860.488 (-21%)

02./02. [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics <TBL> (Nintendo) {2020.06.05} (¥3.980) – 47.181 / 111.624 (-27%)

03./03. [NSW] Ring Fit Adventure <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 20.023 / 1.006.069 (-32%)

04./06. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 9.727 / 2.986.454 (-11%)

05./07. [NSW] Splatoon 2 # <ACT> (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) – 8.692 / 3.455.342 (-6%)

06./04. [NSW] Xenoblade Chronicles: Definitive Edition # <RPG> (Nintendo) {2020.05.29} (¥5.980) – 7.950 / 115.525 (-53%)

07./10. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 6.968 / 1.413.900 (-2%)

08./11. [NSW] Pokemon Sword / Shield # <RPG> (Pokemon Co.) {2019.11.15} (¥5.980) – 6.741 / 3.621.068 (+6%)

09./08. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 6.634 / 3.725.316 (-13%)

10./12. [NSW] Super Mario Party # <ETC> (Nintendo) {2018.10.05} (¥5.980) – 4.855 / 1.467.338 (-13%)

Si la Nintendo Switch se stabilise cette semaine encore, la Ps4 replonge, fin des promotions oblige. Le cap des 10 millions semble de plus en plus difficile à atteindre avant la fin de vie de la machine, prévue pour dans deux ans encore… même après la sortie de la Ps5.