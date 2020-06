HARDCORE MECHA, le jeu de plateforme et de combats de robots en 2D récompensé, débarquera en octobre sur Nintendo Switch

Prenez part à des combats entre mechas survoltés où que vous soyez !

Pékin, Chine, 18 juin 2020 – L’éditeur mondial Lightning Games se joint au développeur indépendant RocketPunch Games pour annoncer que HARDCORE MECHA, son jeu de plateforme et d’action en 2D, sortira en octobre sur Nintendo Switch. Cette sortie fait suite à un lancement acclamé par la critique sur PC via Steam en 2019 et sur PlayStation 4 en janvier 2020.

HARDCORE MECHA est un jeu de plateforme en 2D dans lequel les joueurs doivent choisir un mecha avant d’embarquer pour une aventure palpitante et ultra dynamique, mêlant tir, figures aériennes et animations de haute qualité. Imaginez une combinaison de Metal Slug et de Super Robot Wars ! Le jeu propose 3 modes principaux : Campagne, Multijoueur et Survie.

Lors du mode Campagne, vous prenez le contrôle de Tarethur, un mercenaire dont la mission est de retrouver un agent de renseignement disparu sur Mars. Les joueurs plongeront au cœur d’une histoire de conspiration et d’insurrection, qui les entrainera tantôt dans des eaux abyssales, tantôt dans l’espace ou des zones urbaines confinées, répartie en 8 chapitres et 18 niveaux bénéficiant d’une réalisation impeccable et agrémentés de magnifiques cinématiques animées. Au fil de leur aventure, les pilotes humains auront la possibilité de sortir de leurs mechas pour explorer leur environnement avec plus de facilité et participer à des combats orientés plateforme.

À l’issue des 8 heures de campagne solo, les joueurs en quête de défis pourront se tourner vers le mode Survie, intitulé « Simulation Battle ». Ils auront ensuite à choisir parmi les 40 mechas qui apparaissent dans le jeu pour tenter de survivre aux vagues d’ennemis destructrices.

Le mode multijoueur permet aux joueurs de choisir dans un immense catalogue de mechas personnalisables, puis d’exhiber leur maîtrise implacable des combos freestyle lors de combats JcJ ultra rapides et hautement compétitifs. HARDCORE MECHA propose un multijoueur en ligne ou local en écran divisé jusqu’à 4 joueurs.