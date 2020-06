5 nouveaux jeux annoncés aujourd’hui sur Nintendo Switch

Petite news récapitulative du dimanche.

Petal Crash est annoncé sur l’eShop de la Nintendo Switch pour cet été, sûrement en aout, en même temps que la version Pc. MP2 Games sera à la charge du portage, sachant que le jeu de base est fait par GalaxyTrail , les développeurs de Freedom Planet.

“We should talk.” sortira lui en juillet, le 16 pour $6.99, toujours sur l’eShop de la console hybride.

Ce n’est pas ce que tu dis, mais comment tu le dis. “We should talk” est un jeu narratif de forme courte qui va te faire penser soigneusement des mots que tu choisis. Peut-ta rélation survit la nuit?

Utilisant un mécanisme unique de choix narratif, les joueurs créent des phrases pour répondre aux personnages du jeu en ‘We should talk.’ Par ce choix soigneux de mots, les joueurs s’expriment comme ils discutent les problèmes continus à propos de vie et d’amour avec leur partenaire du jeu par les SMS, pendant qu’ils discutent leurs pensées aussi avec leurs amis et des étrangers à leur bar préféré du quartier. La combinaison de mots qu’ils choisissent impacte les conversations qu’ils peuvent avoir, l’authenticité de leur rélation avec leur partenaire, et la probabilité que leur rélation survivra la nuit.

Publisher Phoenixx et Alice in Dissonance annoncent deux visual novel pour la Nintendo Switch: Fault – Milestone Two Side: Above et Mhakna Gramura and Fairy Bell. Les deux jeux arrivent cette année.



Et on terminera avec la sortie la plus proche: The Wanderer: Frankenstein’s Creature arrivera la semaine prochaine, jeudi 2 juillet, sur l’eShop de la Nintendo Switch.

Revivez le mythe de Frankenstein à travers les yeux innocents de sa créature. Prenez des décisions et faites évoluer le regard des personnes que vous croiserez sur votre chemin. Désormais, le mythe est entre vos mains alors, quelle fin allez vous lui donner ?

Un regard neuf sur le mythe de Frankenstein

Vous incarnez la Créature, un vagabond sans mémoire ni passé, un esprit vierge dans un corps créé de toutes pièces. Pour forger le destin de cet être artificiel ignorant du Bien comme du Mal, il vous faudra partir explorer le vaste monde et traverser joies et tourments.

Le mythe fondateur du Dr. Frankenstein se révèle à nouveau dans toute sa splendeur à travers les yeux innocents de sa créature. À mille lieues des contes d’épouvante, une déambulation tout en sensibilité dans la peau d’une icône pop.

Une direction artistique à couper le souffle

Empreint d’un romantisme noir, l’univers du jeu puise sa beauté saisissante dans la peinture du XIXe siècle. Dans ces paysages presque vivants, la frontière entre réel et fiction s’estompe et le roman prend vie. Puissante et originale, la bande-son vient transcender les humeurs vagabondes de la Créature.

Explorez vos émotions et écrivez votre histoire

Un choix après l’autre, avancez à tâtons vers votre destinée. Confronté aux Hommes, vous ne pourrez plus échapper à la question de vos origines. Qui vous a livré au monde ? Cette quête introspective vous entraînera dans une aventure à travers l’Europe. Amères ou plaisantes, vos expériences vous rapprocheront pas à pas de la vérité. Mais serez-vous prêt à l’affronter ?

The Wanderer: Frankenstein’s Creature est le nouveau jeu vidéo de La Belle Games coproduit et édité par ARTE, chaîne TV et numérique culturelle européenne.

Features: