Diablo 3: La saison 21, Épreuve des tempêtes, commence le 3 juillet !

La saison 21 commence le 3 juillet, peu après la prochaine mise à jour de Diablo III. Lisez ce qui suit pour en savoir plus sur le tout nouveau bonus de saison, les trois nouveaux ensembles de classe et les ajustements d’objets et de compétences qui vous attendent dans la mise à jour 2.6.9 !

Thème de la nouvelle saison

Un instant, Nephalem. Vous sentez ça ? L’air empeste toujours d’une odeur de soufre démoniaque, mais le monde qui vous entoure crépite d’énergie élémentaire chaotique. Vous avez été jugé digne. Les forces primordiales de Sanctuaire vous viendront en aide pour combattre les ténèbres grandissantes.

Vous êtes désormais le champion des éléments, et les Enfers vont devoir affronter les Épreuves des tempêtes !

Pendant la saison 21, votre personnage canalisera régulièrement (toutes les 90 secondes) un pouvoir élémentaire qui se déchaînera dans l’environnement pendant une durée limitée : Des météores s’abattent tout autour de vous. Vous projetez un souffle de foudre. Invoque un mur de flammes. Vous générez des tornades d’énergie pure. Vous écrasez vos ennemis avec d’énormes boules de neige.



Récompenses ornementales de la saison

À partir de la saison 17, nous avons commencé à réintroduire des récompenses des saisons précédentes pour offrir une seconde chance aux joueurs qui les auraient manquées. Pour la saison 21, vous pourrez ainsi débloquer des objets initialement disponibles pendant la saison 9 en progressant dans votre périple.

Bien sûr, nous savons qu’il est important d’avoir de nouveaux objectifs en tête si vous avez déjà participé aux saisons précédentes. Les récompenses de fin de périple reviennent comme pour la saison 17, avec non pas une mais deux nouvelles récompenses ornementales pour les joueurs qui arriveront au bout du voyage. Prouvez que vous êtes digne de l’Épreuve des tempêtes et obtenez la mascotte Appareil prodigieux ainsi que le portrait Industriel.

En plus d’obtenir la cuirasse et les gants de l’ensemble exclusif du Conquérant, vous pourrez débloquer les portraits Pandémonium ainsi que l’adorable mascotte Roc, qui a fait sa première apparition dans la saison 9.

Récompenses du périple

Si vous avez éradiqué des hordes de démons lors des précédentes saisons et que vous êtes devenu Conquérant au cours de chaque périple, vous avez sûrement déjà obtenu quelques onglets de coffre supplémentaires. Chaque saison vous permet de gagner un onglet supplémentaire en atteignant le palier Conquérant, jusqu’à un maximum de cinq onglets :

Gardien de Sanctuaire : terminer une faille nephalem de niveau 70 en difficulté Tourment XIII en moins de 5 minutes.

terminer une faille nephalem de niveau 70 en difficulté Tourment XIII en moins de 5 minutes. Sur la vie de ma gemme : améliorer trois gemmes légendaires jusqu’au niveau 55.

améliorer trois gemmes légendaires jusqu’au niveau 55. J’ai la gagne : terminer 2 conquêtes pendant cette saison.

terminer 2 conquêtes pendant cette saison. Perdu de recherche : tuer le roi squelette au niveau 70 en moins de 30 secondes, en difficulté Tourment XIII.

tuer le roi squelette au niveau 70 en moins de 30 secondes, en difficulté Tourment XIII. L’argent ne fait pas le bonheur des pauvres : tuer Avarice en difficulté Tourment XIII. Les gobelins au trésor rencontrés ailleurs que dans les failles nephalem ouvrent parfois des portails vers le royaume d’Avarice : le Pactole.

tuer Avarice en difficulté Tourment XIII. Les gobelins au trésor rencontrés ailleurs que dans les failles nephalem ouvrent parfois des portails vers le royaume d’Avarice : le Pactole. Plus qu’un métier, une vocation : accéder à une faille supérieure de niveau 60 en solo. Les clés de faille supérieure peuvent être obtenues en tuant n’importe quel gardien de faille nephalem.

accéder à une faille supérieure de niveau 60 en solo. Les clés de faille supérieure peuvent être obtenues en tuant n’importe quel gardien de faille nephalem. Amélioration de puissance : utiliser le cube de Kanai pour améliorer un objet légendaire ancien avec une gemme de niveau 50 ou plus.

utiliser le cube de Kanai pour améliorer un objet légendaire ancien avec une gemme de niveau 50 ou plus. Reconfiguration cubique : utiliser le cube de Kanai pour reforger un objet légendaire.

Conquêtes saisonnières

Envie de préparer vos conquêtes pour la saison 21 ? Voici les défis que vous devrez relever !

Pour Malédiction et Alignement stellaire, choisissez n’importe quel évènement nécessitant de tuer des monstres et battez-en 350 ou plus au niveau 70 en difficulté Tourment X ou supérieure. Pour cette saison 21, Vitesse et précipitation et Après l’heure, c’est plus l’heure font également leur retour : vous devrez terminer l’intégralité de la campagne de Diablo III, de l’acte I à l’acte V, au niveau 70 en moins d’une heure ! Enrichissement personnel et Levée de fonds seront également de la partie : avec ces conquêtes, tout ce qui brille est de l’or, à condition de pouvoir ramasser 50 millions de pièces d’or d’un coup en dehors du Pactole et de sa chambre forte. Le grand frisson et Surhumain font aussi leur retour : vous devrez terminer une faille supérieure de niveau 45 en solo sans aucun objet d’ensemble. Pour finir, Le frisson de la vitesse et Le besoin de vitesse reviennent et vous demanderont de terminer une faille nephalem en difficulté Tourment X au niveau 70 en 2 minutes. Bonne chance !

Don d’Haedrig

Enfin, les ensembles de classe que vous pouvez obtenir avec le Don d’Haedrig en accomplissant certains chapitres du périple de la saison ont été renouvelés une fois de plus. Découvrez la liste des ensembles disponibles ci-dessous. Pour ceux qui débutent dans les saisons, en voici le fonctionnement :

Si vous accomplissez les chapitres 2, 3 et 4 du périple, vous obtiendrez 3 Dons d’Haedrig à ouvrir. Chacun contient quelques parties d’un de vos ensembles de classe. Les joueurs ne peuvent débloquer qu’un seul ensemble de classe de cette manière par saison, que ce soit en Extrême ou non, alors choisissez judicieusement !

L’ensemble que vous recevez dépend de la classe de personnage que vous jouez lorsque vous ouvrez le Don d’Haedrig. Pour obtenir un ensemble complet, vous devrez donc ouvrir les 3 dons avec le même personnage.

Voici les ensembles conférés par le Don d’Haedrig pendant la saison 21 :

Barbare : Puissance de la terre

Croisé : Épines de l’invocateur

Chasseur de démons : Le Mantelet de l’ombre

Moine : Les Atours du roi-singe

Féticheur : Tenue du moissonneur de jade

Sorcier : Atours de l’oiseau de feu

Nécromancien : Grâce d’Inarius

Notes de mise à jour

Vous trouverez ci-dessous les notes de la dernière mise à jour de Diablo III, version 2.6.9. Les changements spécifiques à la dernière version du RPT sont surlignés en ROUGE.

MISE À JOUR 2.6.9

Objets

Chasseur de démons

Nouvel ensemble de chasseur de démons : Atours des terres d’Effroi Bonus d’ensemble (2) Vous gagnez 4 secondes d’Inertie chaque fois que vous attaquez avec une compétence de base, jusqu’à un maximum de 20 secondes. Vos compétences de base infligent 10% de dégâts supplémentaires par seconde d’Inertie. Bonus d’ensemble (4) Lancer Rafale sur des ennemis déclenche automatiquement la dernière compétence de base que vous avez utilisée et vous bénéficiez de 60% de réduction des dégâts pendant Rafale et dans les 5 secondes qui suivent. Pendant Rafale, chaque seconde d’Inertie augmente votre vitesse de déplacement de 8%. Bonus d’ensemble (6) Vos compétences de base infligent 10000% de dégâts supplémentaires.

Arc léonin d’Hashir L’explosion de Tir de bolas a 30% 100% de chances d’attirer tous les ennemis dans les 24 mètres, et inflige 100-150% de dégâts supplémentaires.

Havresac d’Emimei Les bolas explosent à présent instantanément et infligent 150-175% de dégâts supplémentaires.

Numéro neuf de Cirri Les chances de transpercer de Flèche vorace sont augmentées de 20-25% Flèche vorace transperce à tous les coups et ses dégâts sont augmentés de 450-600%.

Fin de l’odyssée Les ennemis affectés par votre Tir constricteur subissent 20-25% 100-150% de dégâts supplémentaires de toutes les sources.

Courroux du chasseur La vitesse d’attaque de vos compétences de base est augmentée de 30% et leurs dégâts de 45-60% 150-200% .

Pointes saintes Empaleur projette 2 couteaux supplémentaires et ses dégâts sont augmentés de 75-100% .



Nécromancien

Commentaire des développeurs : avec les ajustements qui arrivent pour quelques anciens ensembles et compétences du nécromancien, nous continuerons de surveiller les performances de ce nouvel ensemble pendant la saison et nous y apporterons des changements si nécessaire.

Nouvel ensemble de nécromancien : Mascarade du Carnaval ardent Bonus d’ensemble (2) Vos Simulacres ne subissent plus de dégâts, bénéficient de l’effet de toutes les runes et le temps de recharge est réinitialisé quand vous mourez. Bonus d’ensemble (4) Lorsque vous avez un Simulacre, les dégâts sont réduits de 50%. Les dégâts subis sont partagés avec vos Simulacres. Bonus d’ensemble (6) Votre Lance d’os inflige 10000% de dégâts supplémentaires. Pour les Simulacres, ce bonus est triplé.

Poignées d’essence Quand un cadavre inflige des dégâts à au moins un ennemi en explosant, Explosion macabre inflige 75-100% 150-200% de dégâts supplémentaires pendant 6 secondes, cet effet pouvant se cumuler jusqu’à 5 fois.

Visions hantées Chair de ma chair absorbe désormais 5% 1% de votre maximum de points de vie par seconde et dure deux fois plus longtemps indéfiniment . Peut désormais dupliquer Faux funeste au lieu de Mage squelette.

Volition de Razeth Mage squelette gagne les effets des runes Dépouille et Singularité . Vous subissez des dégâts réduits de 35-60% si votre essence n’est pas au maximum.

Les Armes de Jesseth Bonus d’ensemble (2) : quand vos squelettes ont une cible désignée, vous infligez 400% de dégâts supplémentaires.

La Grâce d’Inarius Bonus d’ensemble (4) : Armure d’os confère 2% 3% de réduction des dégâts supplémentaires par ennemi touché.

Le Linceul du Pestilanceur Bonus d’ensemble (6) : chaque cadavre que vous consumez vous donne une charge de Lance d’os renforcée qui augmente les dégâts de votre prochaine Lance d’os de 3300% ; de plus, augmente de 1650% 3300% les dégâts de Lance macabre et Explosion macabre.



Croisé

Bouclier de fureur Cet effet peut se cumuler jusqu’à 20 10 fois.



Général

Pierre de Jordanie Pouvoir supplémentaire : tous vos bonus aux dégâts élémentaires deviennent égaux à votre bonus élémentaire fixe le plus élevé.

Protège-mains de faucheur Ajout d’un temps de recharge interne de 2 secondes pour l’effet des globes de vie.

Mantelet de canalisation Fonctionne désormais avec la Transfusion du nécromancien.

Conclave des éléments Ajout de la mention « non statique » dans la description du pouvoir légendaire. Son fonctionnement est inchangé.



Compétences modifiées

Nécromancien Chair de ma chair Vos alter ego se téléportent désormais à proximité du nécromancien s’ils s’éloignent trop du joueur. Cet effet ne fonctionne que si le nécromancien porte l’ensemble de la Mascarade du Carnaval ardent ou Visions hantées. Les simulacres ne peuvent pas utiliser Faux funeste (avec Visions hantées) ni Mage squelette si le nécromancien n’avait aucune de ces compétences lors de leur création. Dernier recours Ne consomme plus les familiers. Dernier recours s’active désormais avant le Don d’organes du simulacre. Cage thoracique Les Simulacres bénéficient désormais de cette compétence passive. Crantage Les Simulacres bénéficient désormais de cette compétence passive. Explosion macabre Dégâts augmentés de 350% à 1050%.

Féticheur Rafale d’esprit Les revenants de la rune Fantasme ne bénéficient plus des bonus aux familiers.



Corrections de bugs