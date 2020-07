Farmer’s Dynasty (Nintendo Switch) – Le test

Vous vous souvenez petit, de ce voisin un peu bizarre, avec un regard louche, l’air patibulaire mais presque, des petites lunettes fumées et un pull rayé à la Freddy Krueger ? Et bien ce voisin, il vous a retrouvé, il vous attendait devant la ferme délabrée de feu votre grand père et il vous a parlé. Et en parlant avec lui, vous vous êtes rendu compte que finalement ce voisin, qui s’appelle Oliver, était plus bête que méchant. Bienvenue dans Farmer’s Dynasty.

Si j’avais un marteau, je planterai des clous

Oliver, le gentil voisin accueillant n’a pas perdu le nord en vous voyant, et il a réussi à vous faire réparer le toit de sa grange et à vous refourguer ensuite un vieux tracteur asthmatique en vous faisant croire à un cadeau. C’est ça la vie de fermier dans Farmer’s Dynasty. Les voisins ont tous l’air sympa et ils ont des tonnes de corvées à nous proposer en échange de matériels agricoles usagés qu’ils préfèrent nous donner plutôt que de les apporter à la déchetterie…

La fête des voisins c’est sympa, mais on a une ferme à retaper, et on réussira malgré la faim et la fatigue qui nous guettent et se rappellent à nous fréquemment pendant la partie. Mention spéciale à l’humour omniprésent : “vous avez tellement faim que vos lacets vous font penser à des spaghettis !”. Voilà le genre de phrases qui poppent de temps en temps pour nous rappeler de nourrir notre fermier. La prise en main du jeu est assez simple et elle est facilitée par les nombreuses aides et les rappels fréquents.

Le rythme lent de la Terre

Le jeu se déroule au rythme des saisons et des travaux de la ferme. On va gérer son patrimoine, après avoir rénové tous les bâtiments de notre ferme : grange, silo à grains, serre, étable, poulailler, garage. Notre vie est rythmée par les différents travaux à effectuer qui prennent du temps. Beaucoup de temps. Lorsque notre charmante voisine Clara nous demande de labourer son champ, on n’a pas conscience qu’on va y passer les vingt prochaines minutes de notre vie (notre vraie vie), et que conduire un tracteur dont la vitesse de pointe est de 14 km/h en tractant la herse, n’est pas des plus exaltant, et donc on se résout à profiter du paysage, du fond musical et des quelques sons que la nature nous délivre.

Bien sûr, notre progression dans le jeu nous permettra de gagner de l’argent et des points sociaux qui nous donneront la possibilité d’améliorer notre matériel et d’acquérir des engins agricoles plus puissants. Attention tout de même car comme les fermiers peuvent avoir faim, les tracteurs ont soif et il faut aller faire le plein de gasoil pour mener à bien tous les travaux sur son exploitation. On peut voir où on en est à tout moment grâce à des menus qui nous indiquent nos stocks, l’état de nos champs, et les missions que l’on peut accomplir pour soi ou pour le voisinage.

On dirait que ça te gêne de marcher dans la boue

Farmer’s Dynasty a quelques petits défauts, on peut citer en priorité sa lenteur. Lenteur dans les déplacements malgré la possibilité de marcher plus vite en appuyant sur une gâchette. Les travaux sont souvent répétitifs. Réparer une toiture par exemple demande d’appuyer sur le bouton Y une trentaine de fois pour fixer les planches les unes aux autres et avoir enfin une toiture présentable. Le doublage des personnes est en français, ce qui est une bonne idée, mais le jeu des acteurs laisse à désirer et on a vraiment du mal à y croire.

Le jeu a quand même de bonnes idées. On ne peut pas faire ce qu’on veut, et notre comportement a des conséquences. Si on décide de couper à travers champ pour gagner un peu de temps sur son tracteur, ça nous coûtera en points sociaux et on passera pour un goujat égoïste : on n’est pas dans GTA quand même. Farmer’s Dynasty est une simulation, on progresse doucement mais sûrement. Une fois qu’on a accepté cet état de fait, on peut profiter pleinement du jeu.

Graphiquement le jeu est assez sommaire, il n’est ni beau ni laid, il est quelconque. Idem sur le plan sonore, le jeu propose des musiques d’accompagnement de temps en temps, parfois, le jeu nous laisse avec seulement les bruits de la nature, et c’est très bien aussi, même si on ne comprend pas pourquoi les musiques s’enclenchent à certains moments et pas à d’autres. Techniquement, le jeu n’est pas parfait, il arrive que notre avatar tombe d’un échafaudage parce que la maniabilité laisse à désirer, mais tant qu’il ne meurt pas ou ne se blesse pas, il reprend son marteau et remonte sur son échafaudage. Rien de trop grave donc.