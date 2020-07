Monster Truck Championship annoncé sur Nintendo Switch

Lesquin, le 9 juillet 2020 – NACON et le studio TEYON sont heureux de présenter une vidéo de gameplay pour Monster Truck Championship, la première simulation mettant en scène les monstres de puissance que sont les Monster Trucks. Le jeu sera disponible en octobre 2020 sur PlayStation®4, Xbox One et Steam, et un peu plus tard sur Nintendo Switch TM.

Monster Truck Championship est une simulation unique en son genre où le joueur pilote un camion surdimensionné et participe à différentes épreuves. Proposant une approche réaliste de la conduite, très différente d’un jeu d’arcade, Monster Truck Championship permet au joueur de réaliser des figures aériennes ou au sol crédibles et spectaculaires, en appréhendant la physique particulière de ces véhicules. Monster Truck Championship propose 5 types d’épreuves. La course où vous devez être le 1er des 8 pilotes à réaliser les tours de circuit nécessaires, le Time-Trial pour battre des records de chrono, les Drag Races vous opposant à 1 seul adversaire sur une courte portion de route, le Freestyle lors duquel vous placez autant de tricks spectaculaires que possible et enfin la Destruction qui vous récompense pour tout obstacle démoli ! Pour renforcer l’immersion, il est possible d’adopter une vue depuis l’habitacle et d’éprouver le sentiment grisant de surplomber l’arène. Quand une figure est réalisée, la caméra se positionne pour vous permettre d’admirer vos exploits sous le meilleur angle, avec parfois un ralenti rendant la séquence encore plus sensationnelle ! Monster Truck Championship possède de nombreux autres atouts : 25 circuits répartis dans différentes villes des États-Unis.

16 véhicules personnalisables pour les rendre visuellement uniques.

Une conduite et une physique réaliste, comprenant la gestion indépendante des roues avant et arrière ainsi que des ajustements de différents éléments tels que les suspensions, la boite de vitesse ou le moteur.

Un mode en ligne pouvant accueillir jusqu’à 8 participants dans des courses monstrueuses.

Le mode carrière, demandant de gérer le véhicule, les sponsors ou encore les techniciens pour améliorer les performances et les revenus engrangés. Monster Truck Championship sera disponible en octobre 2020 sur PlayStation®4, Xbox One et Steam, et un peu plus tard sur Nintendo Switch.