Les sorties et les promotions de la semaine sur l’eShop Nintendo Switch

Je vous propose de faire le point avec vous des sorties de cette semaine sur l’eShop Nintendo Switch.

Les sorties de la semaine :

Catherine: Full Body

Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise

My Universe: My Baby

Story of Seasons: Friends of Mineral Town

void tRrLM(); //Void Terrarium

1993 Shenandoah

Bloodstained: Curse of the Moon 2

Creepy Tale

CrossCode

Crowdy Farm Puzzle

Dangerous Relationship

Demon’s Rise: War for the Deep

Distraint 2

Elden: Path of the Forgotten

Gas Station: Highway Services

Gerty

Laraan

Love Letter from Thief X

Retro Game Pack

Robozarro

Solitaire TriPeaks Flowers

Superliminal

The Great Perhaps

TroubleDays

Vigor

Précommandes Nintendo Switch



Démo de la semaine :

Les DLC de la semaine :

Pic-a-Pix Pieces

Taiko no Tatsujin: Drum’n’Fun!

Double Gold Points Fest:

Profitez d’une surprise estivale avec le Double Gold Points Fest, désormais disponible sur la boutique Nintendo eShop ! D’ici au 12 août, les utilisateurs peuvent gagner jusqu’à 10 % de leur argent sous forme de points d’or en achetant des titres Nintendo Switch sélectionnés dans la boutique Nintendo eShop. Tous les jeudis jusqu’au 30/07, trois nouveaux jeux seront ajoutés qui permettront de gagner le double de points d’or, alors n’oubliez pas de revenir souvent pour voir ce qui est proposé. Tous les jeux figurant dans le tableau ci-dessous vous rapporteront le double de Gold Points, à condition qu’ils soient achetés avant la fin de l’offre, le 12 août.

Title Content Type Total Gold Points Sale Start Date Sale End Date Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition

(Square Enix) Game – Digital Only 600 (Euro zone)500 (UK) 450 (RU) 780 (CH) 09/07/2020, 15:00 CEST 12/08/2020, 23:59 local time Layton’s Mystery Journey: Katrielle and the Millionaires’ Conspiracy Deluxe Edition (Nintendo) Game – Digital Only 400 (Euro zone)350 (UK) 300 (RU) 520 (CH) 09/07/2020, 15:00 CEST 12/08/2020, 23:59 local time Snipperclips – Cut it out, together!

(Nintendo) Game – Digital Only 200 (Euro zone)180 (UK) 150 (RU) 280 (CH) 09/07/2020, 15:00 CEST 12/08/2020, 23:59 local time

Les promotions de la semaine: