A peine annoncé, le jeu Gamer Girl dans la tourmente

Wales Interactive et FMV Future ont annoncé Gamer Girl cette semaine. Mais après avoir reçu un important retour de bâton sur les médias sociaux, l’annonce a été retirée, Wales Interactive communique sur l’ampleur des problèmes.

Ceux qui ont critiqué Gamer Girl estiment que le jeu perpétue certains des problèmes des femmes dans le streaming, comme le harcèlement sexuel. Le titre FMV, qui se décline en plusieurs branches, voit des joueurs jouer le rôle de modérateur pour une streameuse, “qui est de retour en ligne après la mystérieuse disparition de son amie Becky”. L’annonce de Wales Interactive mentionne que vous “contrôlez la streameuse, augmentez les pouvoirs du mod, guidez les choix d’Abi et découvrez la menace à laquelle elle est confrontée par un prédateur anonyme qui se cache dans le chat du streaming”. Sujet osé donc, qui n’a pas eu le succès escompté. On ne sait pas très bien quel est la suite pour Gamer Girl. Pour l’instant, le projet avance comme prévu initialement.

Gamer Girl is about the impact user comments and actions have on a streamer’s mental health and wellbeing. The reason why FMV Future created the game was to raise the issue of the toxic environment which can often appear online behind the anonymity of a username…

