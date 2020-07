Kaze and the Wild Masks bondit sur Nintendo Switch

Rotterdam, Pays-Bas, le 20 juillet 2020 – SOEDESCO et le studio de développement PixelHive ont annoncé aujourd’hui que Kaze and the Wild Masks, le jeu de plateformes inspiré des années 90, débarque sur Nintendo Switch™, PlayStation®4, Xbox One et Steam®. Le jeu de plateformes pixelisé bondit sur les rayonnages des magasins en version numérique et en version physique. Une démo pour Xbox One est disponible pendant le Xbox One Summer Game Fest à partir demain et jusqu’au 27 juillet.

Un jeu de plateformes au gameplay varié

André Schaan, PDG du studio de développement brésilien PixelHive, est impatient que le jeu soit disponible sur console. « Nous voulions une version console depuis le tout début du développement. Kaze and the Wild Masks adopte tous les éléments des jeux de plateformes classiques des années 90 et nous sommes convaincus que la version Steam et la version console apporteront chacune quelque chose de spécial au jeu. Nous sommes impatients d’offrir un gameplay nostalgique à l’esthétique néanmoins moderne aux consoles d’aujourd’hui. »

Grâce à ses graphismes pixelisés animés à la main, son défilement horizontal et sa lapine déterminée comme protagoniste, Kaze and the Wild Masks replonge les joueurs dans les années 90, où les animaux charismatiques étaient rois. En complément de la course et des bonds, les joueurs peuvent obtenir des masques et utiliser leurs pouvoirs pour acquérir des aptitudes spéciales, comme la capacité à voler ou à nager.

À propos de Kaze and the Wild Masks

Dans Kaze and the Wild Masks, vous traversez les Îles de cristal dans un style classique des années 90. Incarnez Kaze et sauvez son ami Hogo d’une malédiction qui répand le chaos à travers les îles. Affrontez des légumes enragés en invoquant les pouvoirs des masques sauvages. Bondissez férocement comme un tigre, envolez-vous dans le ciel comme un aigle, sprintez furieusement comme un lézard et dominez la mer comme un requin.

Caractéristiques