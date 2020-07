Top UK: Ghost of Tsushima devant Paper Mario

Ghost of Tsushima, en exclusivité sur PS4, a été le jeu physique le plus vendu au Royaume-Uni la semaine dernière.

Le jeu d’action est loin d’avoir égalé la grande sortie du mois dernier sur PS4, The Last of Us : Part 2, ce qui n’est pas surprenant. Cependant, ses ventes en boîte au lancement ont été supérieures de 7 % à celles de Days Gone de l’année dernière, qui est un produit plus comparable (bien que Ghost of Tsushima ait obtenu un meilleur score auprès des critiques).

Les ventes de Ghost of Tsushima ont été quatre fois plus importantes que celles de l’autre nouveau jeu dans les charts : Paper Mario sur Nintendo Switch. Le jeu d’aventure est toujours numéro 2, et ses ventes en première semaine sont plus importantes que celles des deux derniers jeux Paper Mario combinés (Paper Mario 2016 : Color Splash sur Wii U en 2016 et Paper Mario en 2012 : Sticker Star sur 3DS). En fait, les ventes de la première semaine ont battu de justesse celles de Super Paper Mario de 2007, ce qui fait de ce nouveau jeu le Paper Mario le plus vendu jusqu’à présent. En outre, les ventes en téléchargement ne sont pas incluses (Super Paper Mario n’était pas disponible en version numérique).

Voici le Top 10 du GfK pour la semaine se terminant le 18 juillet.