La série Persona passe le cap des 13 millions de jeu à travers le monde

C’est un rapport qui concernera d’assez loin les joueurs Nintendo mais Atlus annonce aujourd’hui, via le site Persona Channel, que la série Persona venait de passer le cap des 13 millions de jeux vendus à travers le monde. Les chiffres les plus récents concernent Persona 5 The Royal qui passe la barre des 1,4 millions de jeux à travers le monde, la sortie steam de Persona 4 The Golden qui dépasse les 500 000 jeux tandis que Persona 5 Scramble sur Switch et PS4 cumulent en Asie uniquement (à ce jour) 480 000 ventes. Cela représente déjà plus de 2 millions de jeux sur ces 13 millions de ventes. En ce qui concerne les plates-formes Nintendo, la série n’est à ce jour représenté qu’à travers quelques spin-off comme Persona Q sur 3DS ou le récent et précité Persona 5 Scramble dont on attend toujours une annonce officielle de localisation. Cela permettra certainement à la série de se hisser toujours plus haut sans évoquer les éternelles rumeurs de portage de Persona 5 Royal sur Switch.