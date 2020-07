Fantasy Strike devient gratuit sur Nintendo Switch

Un peu moins d’un an après sa sortie sur Nintendo Switch, Fantasy Strike passe au format free-to-play. Sirlin Games a annoncé la nouvelle aujourd’hui, et a également révélé deux nouveaux personnages : Sirus Quince et le général Onimaru.

Fantasy Strike est disponible gratuitement sur Nintendo Switch à partir d’aujourd’hui. Ceux qui possèdent déjà le jeu reçoivent automatiquement l’accès au Founder’s Pack, qui comprend tout ce que contient le Core Pack plus 60 ensembles de couleurs de costumes (d’une valeur de plus de 100 $ s’ils sont achetés séparément). Le prix du Core Pack est fixé à 19,99 $, tandis que le Collector’s Pack est disponible pour 99,99 $. Un abonnement à Fantasy+ peut être acheté par tranches de 1 mois, 6 mois et 12 mois en jeu avec des pierres précieuses (valeur approximative de 4,99 $, 24,99 $ et 39,99 $, respectivement).

Devenez une archère aux flèches enflammées, une peintre toute en couleurs, un maître d’arts martiaux qui peut se transformer en dragon, et plus! Bienvenue dans un monde vibrant, où le fantastique croise les arts martiaux.

Pour les novices aux jeux de combat

Conçu pour fonctionner parfaitement sur clavier, sans besoin de contrôleur spécial. Nous avons simplifié le genre pour vous permettre d’atteindre la partie amusante au plus vite: les décisions tactiques de mi-combat. Toutes les manoeuvres ne nécessitent qu’une seule touche, les combos sont faciles, et la liste des manoeuvres est concise. Nous avons désencombré le concept pour se concentrer sur le coeur du genre, pour vous démontrer pourquoi les jeux de combat sont extraordinaires.

Pour les vétérans

Le jeu est conçu pour le jeu en tournoi, par un ex-développeur de Street Fighter et joueur expert. Les mix-ups, l’agression, le contrôle d’écran, et les lutters qui semblent trop puissants au premier jour. On a tout ça. Et vous pouvez y jouer avec pas mal n’importe quel joueur de la communauté des jeux de combat, peu importe leurs autres jeux, puisque vous pouvez tous atteindre la compétence de base en quelques minutes et commencer à jouer pour vrai. Et vous pouvez jouer avec un joystick, un pad, un contrôleur de Guitar Hero, ou n’importe quoi d’autre que vous voulez.

