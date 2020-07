Préparez-vous à vous poser dans le Salon d’équipe virtuel et jetez un œil à notre programme diffusé en direct lors du Pokémon GO Fest 2020

Dresseuses, Dresseurs,

Vous avez hâte d’être le week-end prochain ? Téléchargez votre Kit à imprimer chez soi, faites le plein de Poké Balls et préparez votre Encens… Le Pokémon GO Fest commence dans seulement quelques jours ! Les festivités dans le jeu ne sont pas notre seule option pour vous faire vivre cet événement. Tout au long du week-end, nous vous proposerons de nouvelles façon très intéressantes de tisser des liens avec les autres Dresseurs. C’est presque comme si vous étiez en personne au Pokémon GO Fest, avec tout le monde !

Détendez-vous dans le Salon d’équipe virtuel

Le Salon d’équipe virtuel est un espace en ligne qui proposera une tonne de contenu exclusif Pokémon GO Fest et bien plus encore ! Semblable aux Salons d’équipe que l’on retrouve lors des événements Pokémon GO Fest traditionnels, cet espace offrira aux Dresseurs du monde entier un endroit où faire une pause et se relaxer.

Profitez d’un contenu vidéo exclusif Pokémon GO Fest et bien plus encore : reposez votre bras et regardez des vidéos avec vos collègues Dresseurs.

: reposez votre bras et regardez des vidéos avec vos collègues Dresseurs. Restez informé des derniers événements : consultez ce que l’équipe Pokémon GO et les Dresseurs du monde entier postent sur les réseaux sociaux concernant le #PokemonGOFest2020. Et tout cela sans avoir à quitter le Salon d’équipe virtuel !

Jetez un coup d’œil à notre programme Pokémon GO Fest 2020 diffusé en direct

Branchez-vous à notre diffusion en direct, hébergée dans le Salon d’équipe virtuel, et découvrez les rubriques suivantes.

Coup d’envoi mondial du Pokémon GO Fest 2020 : Le vendredi 24 juillet 2020 à 14h PDT (GMT -7), rejoignez vos camarades Dresseurs et commencez les festivités avec un discours d’ouverture de John Hanke, fondateur et PDG de Niantic !

La création d’un Pokémon GO Fest : Vous ne vous êtes jamais demandé comment créer et lancer un Pokémon GO Fest ? Écoutez Liz George, responsable de la communauté et des médias sociaux, et Laura Warner, conceptrice de jeu, pour découvrir comment cette aventure a pu voir le jour.

Kit à imprimer chez soi : Comment créer un Cadeau : Vous vous sentez d’humeur manuelle ? Apprenez à concevoir un vrai Cadeau directement auprès de l’artiste qui l’a créé, Craig Kitzmann ! Téléchargez dès maintenant le Kit à imprimer chez soi pour être prêt.

Pokémon GO : Aperçu d’un développeur : Matt Slemon, chef de produit pour Pokémon GO, partagera avec vous un aperçu de ce qui est à venir.

Faire ses débuts dans la Ligue de Combat GO : Vous êtes nouveau dans la Ligue de Combat GO ? N’ayez crainte, nous sommes là pour vous aider à constituer une équipe avec des Pokémon que vous rencontrerez pendant le Pokémon GO Fest.

Portée sociale et diversité : Découvrez tout ce que fait Niantic en matière de portée sociale et de diversité.

Dans les coulisses de la pub du Pokémon GO Fest 2020 : Filmée et dirigée à distance par des membres de l’équipe se trouvant à Londres, New York, San Francisco, Seattle et Tokyo, notre publicité « Look Closer » pour le Pokémon GO Fest s’est inspirée de nos communautés de Dresseurs internationaux et de nos liens. Dans cette rubrique dans les coulisses, vous pouvez découvrir comment cette publicité a été réalisée. Aussi, le réalisateur Rian Johnson lui-même fera très probablement son apparition !

En direct GO ! : Suivez l’actualité en direct de l’événement et jouez à des anecdotes Pokémon GO pour peut-être gagner des prix ! Ces rubriques live auront lieu plusieurs fois pendant la diffusion en direct.

Défilé de mode d’avatars : Partagez une capture d’écran du style de votre avatar avec #PokemonGOFest2020 pour avoir une chance de figurer dans cette rubrique !

Et ce n’est pas tout ! Pour en savoir plus, rendez-vous dans le Salon d’équipe virtuel.

Le Pokémon GO Fest 2020 débarque dans quelques jours seulement ! N’oubliez pas de consulter le blog Niantic et le site du Pokémon GO Fest pour obtenir plus d’informations dans les semaines à venir. Nous sommes impatients de les partager avec vous. Si vous n’avez pas encore votre billet pour le Pokémon GO Fest, vous pouvez en acheter un dans la boutique de l’application ! En attendant de pouvoir à nouveau nous retrouver dans le même parc et sous le même ciel…c’est parti !

Soyez conscient(e) de votre environnement et suivez les directives des autorités sanitaires locales lorsque vous jouez à Pokémon GO. Les événements à venir sont susceptibles d’être modifiés. Assurez-vous de nous suivre sur les réseaux sociaux, de choisir de recevoir des notifications push et de vous abonner à nos e-mails pour vous tenir au courant des dernières actualités. Pour connaître les dernières mises à jour concernant les événements en jeu et les fonctionnalités, consultez cet article du centre d’aide.