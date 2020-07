Leak – les 5 prochains DLC de One Piece : Pirate Warriors 4

On connait déjà X-Drake le quatrième personnages en DLC du Season Pass de One Piece : Pirate Warriors 4 (One Piece Kaizoku Musou 4). On le pensait le premier personnage des trois de l’arc de Wano. Mais en fait non.

Le pack Whole Cake est aussi disponible en DLC (ou dans le Season Pass) de One Piece : Pirate Warriors 4 (One Piece Kaizoku Musou 4), qui comprendra neuf personnages. Le pack Whole Cake comprend Charlotte Smoothie, Charlotte Cracker et Vinsmoke Judge est peut être acheté en solo pour 11,99€.

Avec la dernière mise à jour du jeu, des petits malins ont datamine le jeu pour y découvrir les deux prochaines pack des trois personnages.

X-Drake

Urouge

Killer

X-Drake fait donc parti du pack « Génération Terrible ». Quant au dernier pack, ce serait du Wano :

Kinemon

Oden

Kiku

Étrange de considéré un personnage aussi important que Kinemon comme un DLC…

Description de X Drake (source onepiece.fandom.com):

X Drake ( X ( ディエス ) ・ドレーク, Diesu Dorēku) dit “Le Pavillon Rouge” (赤旗, Aka Hata) est un ancien Contre-Amiral de la Marine devenu pirate. Originaire de North Blue, il est le Capitaine de L’Équipage de Drake. Il a quitté sa position de Contre-Amiral pour pouvoir infiltrer le monde de la piraterie, étant à la tête d’une unité d’élite secrète appelée “Sword”. Il fait partie des Onze Supernovae, la “Pire Génération” et possédait une prime de 222 000 000 avant l’ellipse. Actuellement, lui et son équipage sont affiliés à Kaido. Il est l’un des “Tobiroppo” de l’Équipage aux Cent Bêtes.

Il y a treize ans, il semblait être le type qui est très réticent à se battre comme Barrels a déclaré qu’il était réticent pour se battre. Avant de devenir pirate, il fut Contre-Amiral dans la Marine. De ce fait, X. Drake est au courant des dessous de l’organisation comme par exemple, le projet Pacifista. Drake affiche, une disposition morte grave sévère en tout temps. Il est également attentif et patient et semble être un pirate qui évite la violence inutile, surtout s’il sait que cela causerait trop d’attention.

Cependant, quand une situation appelle à la violence, il révèle une personnalité étonnamment impitoyable et sanguinaire. Cela peut être vu la première fois au cours de sa rencontre avec le Pacifista dans l’archipel Sabaody où il sourit après avoir mordu le cyborg sur la tête, le faisant saigner, et de nouveau quand il attaque délibérément un subordonné de Kaido de sur l’apprentissage, il favoriserait son but d’attirer l’attention de l’empereur. De nouveau, lorsqu’il s’en prend délibérément au cyborg de Kaido et qu’il apprend que cet affrontement pourrait l’aider en vue d’attirer l’attention de l’empereur Kaido, il sourit.

Quelle que soit la situation, X Drake fait preuve d’un calme et d’un sérieux impressionnants. Il a montré une grande bravoure comme il était prêt à attirer l’attention de Kaido sous peine de représailles. Ses objectifs semblent atypiques des autres pirates, comme il est intervenu dans la lutte entre Urouge et un Pacifista même s’il n’y avait pas de besoin apparent pour lui de participer. Cette action pourrait être interprétée comme signifiant qu’il soit se soucie de son compagnon pirate ou il a simplement voulu attirer l’attention des Marines.

Drake est également une personne qui ne se semble pas tenir de rancune, comme en sachant que Doflamingo assassiné son père, Drake a ouvertement admis qu’il ne nourrit aucune rancune contre ce dernier.

Description de Urouge (source onepiece.fandom.com):

UrougeUrouge (ウルージ, Urūji), aussi surnommé Le Moine Fou (“怪僧” ウルージ, Kai Sō Urūji) est un moine pirate originaire d’une île céleste. Il est le capitaine pirate de L’Équipage des Moines Dépravés. Il fait partie des Onze Supernovae et avait une prime de 108.000.000 avant l’ellipse.

Urouge est une personne décontractée qui ne panique pas, même lorsqu’un Amiral fait son apparition. Le plus important trait de personnalité de Urouge est qu’il est presque toujours souriant. Même en cas de défaite ou lorsque se croyant être près de la mort, il a toujours un sourire sur son visage, comme quand il a été gravement blessé par un Pacifista. La seule fois où il n’a pas été vu souriant, était quand il est arrivé à l’île de Raijin parce qu’il ne savait pas comment accoster sur l’île. Il peut être considéré comme un homme courageux, comme il n’a pas peur de combattre les gens avec des primes plus élevées que lui, tels que Killer. Malgré cela, cependant, il a quitté la bataille quand X. Drake est arrivé pour arrêter le combat. En dépit d’être courageux, il n’est pas non plus aveugle au danger, car quand il fait face à un Pacifista et Kizaru en même temps, il se demande désespérément si cela était sa fin. Cependant, même face à la mort, il pouvait encore rire de ce qu’il croyait être une plaisanterie, faite par Basil Hawkins, sur son sort. C’est aussi quelqu’un de bagarreur. Il semble avoir une philosophie de la vie liée au bouddhisme comme le montrent son calme sur Sabaody et l’acceptation d’un destin éventuellement funeste. De plus il semble opposé au suicide, mais respecte l’intention de Kaido lorsque celui-ci se jette dans le vide. Urouge prononce alors “Namo” qui est une locution bouddhiste exprimant la révérence ou la dévotion

Description de Killer (source onepiece.fandom.com):

Killer “Le Massacreur” est un pirate masqué de L’Équipage de Kid. Il est un des Onze Supernovae sur l’Archipel Sabaody dont la prime est supérieure à 100 000 000, et est aussi un membre de la Pire Génération. Après l’ellipse, sa prime est passée de 162 000 000 à 200 000 000. Il a fait partie d’une alliance entre Scratchmen Apoo, Basil Hawkins et Eustass Kid pour affronter Shanks.[9] Après avoir rencontré Kaido à la place, Killer a dû manger un SMILE et a servi d’assassin pour Kurozumi Orochi sous l’alias de “Kamazo l’assassin” (人斬り鎌ぞう, Hitokiri Kamazō)

Description de Kinemon (source onepiece.fandom.com):

Kinemon (錦 えもん, Kin’emon) aussi appelé “Le Renard de Feu”(狐火 Kitsune-bi) est un samouraï né à Kuri dans le Pays de Wa. C’est un domestique de la Famille Kouzuki du Pays de Wa, ainsi que le leader des Neuf Fourreaux Rouges. C’est un personnage qui apparaît dans l’Arc Punk Hazard, dont le corps a été découpé en trois parties par le Capitaine Corsaire Trafalgar Law. Il joue le rôle du père de Momonosuke. Il a mangé le Fuku Fuku no Mi qui lui permet d’habiller des personnes comme bon lui semble. Kinemon semble suivre la voie du samouraï, affirmant qu’il est prêt à se suicider pour avoir été démembré. Il a toujours essayé de maintenir sa fierté, même après avoir été complètement démembré. Comme son fils, Kinemon est très têtu, refusant constamment l’aide des autres, affirmant qu’il n’en a pas besoin. Ce n’est qu’après, mourant presque de froid, qu’il a enfin abandonné sa fierté et demandé de l’aide. Il s’est montré très reconnaissant envers Sanji (dans le corps de Nami) en s’inclinant devant lui et en le remerciant pour avoir sauvé son torse, déclarant qu’il avait une dette envers le pirate. Il attend des femmes qu’elles marchent derrière les hommes et qu’elles parlent avec élégance et discrétion. Il a, à maintes reprises, dit de Nami qu’elle était une femme violente et obscène en raison de son comportement négligent. Il se sentait déshonoré lorsqu’il se faisait frapper par Nami. Il n’est pas confirmé si c’est le code traditionnel du Pays de Wa ou s’il s’agit de ses attentes personnelles des femmes. Il semble ne pas connaitre les Fruits du Démon, puisqu’il dit avoir mangé un fruit étrange, plutôt que de dire le nom correct. Il semble également ne pas connaitre certaines capacités étranges et qualifie tout ce qui est inhabituel (comme les techniques de Nami ou les pouvoirs de Robin) de Ninjutsu ou de sorcellerie. Il a également déclaré ne pas supporter la vue des dragons. Il est assez pervers, en dépit de ses jugements sur les femmes. Bien qu’il semblait au départ outré par le sens de la mode de Nami, il a finalement bien apprécié d’observer son décolleté. Autre constat : il a aussi une capacité extrêmement spéciale et impolie de parler avec ses flatulences. Il se soucie profondément de son fils, Momonosuke ; afin de le retrouver, il s’est rendu à Punk Hazard et a affronté l’un des Sept Grands Corsaires, Trafalgar Law. Même après avoir été coupé en morceaux, son torse et ses jambes ont encore tenté de chercher son fils, en attaquant tout ce qui se trouvait sur leur chemin. Il s’inquiète tellement pour son fils, à tel point que quand il a pensé que Momonosuke était le dragon qu’il avait découpé plus tôt, il fit demi-tour malgré l’arrivée du gaz. Il ne semble pas non plus être au courant de l’existence de choses modernes, ce qui inclut les plats comme la pizza. Kinemon a tendance à tirer des conclusions hâtives ; en effet, il a pensé que Zoro a profané la tombe de Ryuma, afin de récupérer Shuusui et a refusé d’écouter les explications du bretteur.

Description de Kiku (source onepiece.fandom.com):

Kikunojo la Neige Persistante, généralement appelée O-Kiku est une samouraï de Wano Kuni, elle officie également en tant que serveuse d’un salon de thé dans le village d’Okobore, dans la région de Kuri. Elle est cependant l’un des Neuf Fourreaux Rouges qui sert la Famille Kozuki. Bien qu’étant un homme à la base, elle se considère comme une femme dans son cœur. Elle est également la jeune sœur d’Izou. Elle est originaire de la province de Ringo. Kikunojo s’identifie comme une «femme de cœur» et se présente ainsi de manière efféminée. Pour ses amis, elle est utile et enrichissante, comme on l’a vu lorsqu’elle a soigné les blessures de Zoro et qu’elle a soigné Tama lorsqu’elle était guérie de son empoisonnement. Kikunojo est également très courageuse, car elle est rapidement allé sauver Tama après que cette dernière ait été capturée par les Pirates aux Cent Bêtes. Alors qu’elle vivait secrètement au Pays de Wa, Kikunojo s’est abattu et n’a pas pris les armes contre les Pirates aux Cent Bêtes. De ce fait, cela montre que Kikunojo est une personne prudente, elle préfère rester calme et se préparer avec sagesse, plutôt que d’agir précipitamment. Cependant, elle ne supporte pas les personnes qui dégradent les autres et n’a pas peur de le faire savoir, même si l’autre est de statut social supérieur. Cependant, lorsqu’elle a inévitablement attiré l’attention en raison de sa résistance aux autres, elle a eut du mal à décider quoi faire ensuite et est devenue indécise.