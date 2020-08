Entretien avec Ryoma Araki, directeur de Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition et une vidéo de gameplay !

Nous commencerons donc par la petit vidéo qui montre le gameplay de ce Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered édition puis nous vous laisserons découvrir quelques uns des secrets qui se caches derrière ce remaster ! Bon visionnage et bonne lecture !

Quelle est la raison pour laquelle vous avez décidé de faire un remaster de FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES?

Araki – Le jeu original, FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES, est sorti l’année où j’ai rejoint Square Enix. À l’époque, je faisais des jeux GameCube chez un autre développeur et j’ai été très impressionné par le travail et les compétences de l’équipe qui a travaillé sur le jeu. En fait, c’est le jeu qui m’a à l’origine conduit à venir frapper à la porte de Square Enix. Il a donc une signification personnelle forte pour moi. En outre, je travaille sur les jeux en ligne depuis environ 10 ans maintenant, donc il s’adapte également à ma thématique professionnelle de créer des jeux où les gens peuvent se réunir ensemble pour en profiter. Ces facteurs m’ont amené à lever la main et me porter volontaire pour ce remaster.

Quelle caractéristique dans FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES Remastered Edition pensez-vous sera le plus excitant pour les joueurs qui ont joué l’original ?

Les diverses fonctionnalités qui facilitent le jeu en multijoueur, comme l’introduction du jeu en ligne, le cross-play et la version Lite. En plus de cela, la nouvelle difficulté haute des donjons fournis un excellent contenu en fin de partie qui ajoute encore plus de profondeur à l’expérience multijoueur.

Nous mettons beaucoup l’accent sur le jeu multi-plateforme pour nous assurer que le plus grand nombre possible de joueurs pourront faire équipe et profiter ensemble de l’aventure, quelle que soit la plate-forme sur laquelle ils jouent, ou même s’ils utilisent la version Lite gratuite du jeu.

Nous comprenons que le jeu coopératif en hors ligne a été une caractéristique du jeu original que de nombreux fans se remémorent avec tendresse, nous espérons donc que les fans et les nouveaux joueurs profiterons de cette nouvelle version en faisant équipe aux travers des différentes consoles et smartphones afin de créer de nouveaux souvenirs sur cette nouvelle aventura à vivre ensemble.

Pouvez-vous expliquer un peu plus le fonctionnement de la version Lite ?

Lorsqu’un joueur avec le jeu complet est l’hôte et les autres joueurs se joignent à lui en utilisant la version Lite, seront tous en mesure de jouer à 13 donjons différents ensemble. Le nombre de donjons sur la version originale gameCube était de 14, de sorte que vous puissiez accéder à presque tout le jeu. Cela permet aux propriétaires du jeu complet d’inviter facilement un ami tout au long du jeu s’ils veulent profiter multijoueur. Vous pouvez également reporter vos progrès à partir de la version Lite lorsque vous achetez le jeu complet, donc vous n’aurez pas besoin de passer à nouveau par la construction de votre personnage lorsque vous décidez de prolonger votre aventure et de parcourir le contenu de fin de partie (comme les nouveaux donjons de haut niveau).

Quelles autres nouvelles fonctionnalités sont présente dans le jeu ?

Il y en a tellement, que je ne suis pas sûr de pouvoir les énumérer tous !

Comme il s’agit d’un remaster plutôt que d’un remake, tout est basé sur le jeu original, mais il y a beaucoup de nouveaux ajouts passionnants et des changements, tels que :

Multijoueur en ligne et cross-play

Voix offs

La capacité de se remémorer en re-regardant des scènes coupées

L’ajout du système « mime/imitation »

Donjons de haut niveau

Nouvelles armes, armures, recettes, objets et artefacts

Interface utilisateur et autres changements cosmétiques…

Nous avons fait de nombreux réglages et ajouts pour nous assurer que cette version du jeu se dresse comme un nouveau titre et répond aux attentes des joueurs d’aujourd’hui. J’ai dit à divers endroits qu’il n’y a pas de nouveaux ajouts à l’histoire, mais nous avons en fait ajouté une nouvelle scène coupée. Vous allez devoir jouer et le découvrir par vous-mêmes !

Comment avez-vous abordé la conception de la nouvelle mécanique de combat comme le souffle magique, la fusion des sorts, et la minuterie magique?

J’ai conçu ces systèmes pour les gens qui jouent en ligne puissent éprouver le même plaisir et la même satisfaction en lançant leurs sorts ensemble via la synchronisation. Plus techniquement, j’ai décidé de la politique globale pour les algorithmes dans le traitement de synchronisation interne que nous utilisons pour ces systèmes. Nous avons ajusté le niveau de difficulté du timer d’entrée nécessaire pour effectuer Magic Blast avec le Magic Timer, de façon il est plus facile à réaliser qu’il ne l’était dans la version originale du jeu.

Quel conseil donneriez-vous à quelqu’un qui s’intéresse à FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES Remastered Edition mais qui n’a pas joué l’original ?

Le jeu a été mis en place pour être aussi agréable que possible : à la fois comme un jeu d’action et un jeu coopératif. Je vous suggère de commencer par la version Lite (disponible gratuitement lors du lancement du jeu complet le 27 août) pour découvrir le monde charmant de FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES !

Qu’est-ce qui distingue FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES Remastered Edition des autres jeux FINAL FANTASY ?

De nos jours, FINAL FANTASY est considérée comme un RPG plus moderne ou un RPG sur un thème de science-fiction, mais FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES est en fait plus proche des racines de la série, avec un cadre et une atmosphère classique de fantaisie médiévale.

J’espère que les joueurs prendront beaucoup de plaisir pendant leur aventure dans ce monde charmant livre d’histoires fantastique.

Pouvez-vous en savoir plus sur les donjons de fin d’histoire et les nouveaux éléments ?

Nous avons créé 13 donjons de haut niveau accessibles en fin de partie. Pour résumer, ceux-ci sont divisés en trois niveaux de difficulté, avec les donjons les plus difficiles fournissant un véritable défi, même si vous avez monté le niveau de vos personnages et rassemblé de l’équipement puissant. Les nouvelles recettes et les éléments ajoutés au jeu sont également comparativement plus faciles à trouver dans ces donjons plus difficiles. Je vous recommande de fabriquer les nouvelles armes et armures ajoutées à cette édition pour vous lancer sur le donjon le plus dur de tous (il pourrait également être amusant de simplement entrer dans le donjon avec ce que vous avez et voir si vous pouvez vous en tirer avec vos seules compétences !).

Pourquoi était-il important pour l’équipe d’inclure le support multiplateforme?

Dans l’ère actuelle, beaucoup de gens aiment jouer à des jeux, mais il y a aussi une grande variété de styles de jeu et différentes plates-formes qui sont utilisées par les joueurs. Je voulais faire en sorte que les joueurs puissent facilement inviter leurs amis, leur famille ou leurs partenaires à jouer à FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES et à créer de bons souvenirs ensemble, même s’ils possédaient différentes plates-formes de jeu, donc la compatibilité multi-plateforme était un must.

Que doivent savoir les joueurs avant de jouer ensemble ?

Vous n’avez pas besoin d’être un joueur de jeu d’action vétéran pour profiter de FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES, vous pouvez facilement vous lancer dans le jeu dès que vous comprenez les contrôles de base. Tant que vous écoutez ce que le moogle Stiltzskin a à dire, vous devriez bien vous en sortir !

Vous pouvez combiner la magie d’un même type pour créer une magie de niveau supérieur. Cependant, vous pouvez également mélanger différents types de magie pour créer quelque chose de différent. Je vous suggère d’essayer beaucoup de combinaisons différentes, vous ne saurez jamais quand vous allez créer un nouveau sort inattendu !

Comment fonctionne la fonctionnalité Mimic (mime/imitation) et comment l’équipe a-t-elle décidé de la créer ?

Mimic est un système qui vous permet de devenir les personnages qui apparaissent dans l’histoire. Après certains événements, il y a des personnages qui n’apparaissent plus pour certaines raisons ou dont la présence continue pourrait être un peu étrange et pouvoir utiliser ces personnages comme des personnages jouable pourrait briser l’immersion dans l’histoire. Cependant, nous voulions permettre de contrôler différents personnages comme un bonus supplémentaire, et nous avons donc mis en œuvre le système « Mimic » où vos personnages peuvent s’habiller et devenir d’autres personnages.

Nous avons eu une excellente occasion avec le remaster d’ajouté de petits extras que nous pensions être cool, mais en même temps nous avons fait en sorte qu’ils n’endommagent pas le cadre ou l’histoire. Le résultat de cette approche a été le système Mimic.

Pourquoi était-il important d’inclure la voix off anglaise pour le jeu pour la première fois?

Les voix off sont un élément important pour créer une connexion encore plus profonde au monde, de sorte que les incorporer était un must pour le remaster. La version japonaise a des voix japonaises, mais les autres versions ont l’anglais.

Par exemple, les prononciations des noms des sorts magiques diffèrent entre le japonais et l’anglais (par exemple en anglais, il est « Firaga » mais les Japonais est légèrement plus court comme « Figa »), et avoir seulement des voix japonaises se serait étrange ici, donc l’ajout d’une voix off anglaise était essentiel.

Accidentellement, nous avons choisi des acteurs populaires de voix d’anime pour la voix off japonaise et ils ont créé des personnages incroyablement différents, donc si vous en avez la chance, je recommanderais également d’écouter les voix japonaises.

Pourquoi avez-vous voulu remasterisé la musique pour le jeu? Avez-vous une chanson préférée de la bande originale ?

Nous avons d’abord pensé que nous aurions juste la bande originale dans le remaster, mais le personnel de l’équipe de son était tellement passionné par le projet que nous avons décidé de remasteriser la musique aussi. Personnellement, j’aime vraiment la piste « Dokomademo Aoku », ou « Thoroughly Blue » en anglais, que l’on entend sur le menu principal du jeu. Elle me donne toujours le sentiment de partir sur une nouvelle aventure.

Quel est votre donjon préféré dans le jeu et pourquoi ?

Probablement River Belle Path. C’est le donjon que nous avons créé lorsque nous avons essayé de nouvelles choses pour le développement du jeu, je l’ai donc fait plus de fois que je ne peux en compter. Je pourrais probablement y jouer les yeux fermés (haha)! En termes d’atmosphère globale, je recommanderais également le donjon de haut niveau Frozen Sluice.

Si vous pouviez appartenir à l’une des quatre tribus dans FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES, que choisiriez-vous et pourquoi?

Probablement le Yuke. Ils sont bons à la magie, mais Amidatty, un mâle Yuke, et tous les personnages de la caravane Shella sont tout simplement vraiment drôle. Je vous recommande de jouer avec les voix quand vous les imiter.