Un grosse mise à jour pour Warframe sur Nintendo Switch

La TennoCon de Digital Extremes dévoile une multitude de surprises avec des Mechs pilotables, l’introduction des nouveaux joueurs et un monde ouvert Infesté. La nouvelle Warframe «Xaku» et la fonction de personnalisation du joueur final propulse Warframe dans le futur.

LONDRES, ONTARIO, CA – 1er août 2020 – Le développeur et éditeur canadien Digital Extremes à fait culminer sa première TennoCon entièrement numérique, la cinquième convention annuelle Warframe®, en annonçant l’expansion avec monde ouvert Heart of Deimos et – pour la première fois pour l’une de ses mises à jour majeures – une date de lancement simultané du système sur toutes les plateformes (PC, PlayStation®4, Xbox One et Nintendo™ Switch) le mardi 25 août.

Tissant le grotesque avec le beau, l’ancien avec le nouveau, Heart of Deimos propulse Warframe dans une toute nouvelle ère – une qui commence désormais par une introduction cinématographique pour les nouveaux joueurs et bénéficie de trois mondes ouverts à explorer. Véritable lune vivante, le nouveau monde ouvert de Heart of Deimos dévoile les origines sombres et complexes de la faction des Infestés, révélant la famille perdue des Entrati et les merveilles de la technologie et de l’horreur qu’elle a laissées derrière. Avec l’introduction cinématographique du nouveau joueur, débutants et vétérans auront l’impression de jouer un rôle important dans un univers plus vaste avec de plus grandes conséquences. Et avec le système Helminth Chrysalis nouvellement révélé, Tenno peut transformer son ninja spatial en transférant des capacités entre Warframes, et donne ainsi le coup d’envoi à l’un des systèmes de personnalisation du jeu les plus profonds à ce jour.

Des mechs dévastateurs pilotables («necramechs») raviront les joueurs en quête de combats puissants. L’exploration dans le «Fleshscape» vertical et dense de Deimos vise à surprendre grâce à des «K-Drives» infestés, qui combinent la mobilité de l’hoverboard avec la puissance de tir, pour une toute nouvelle dynamique de combat.

Heart of Deimos propose une multitude de fonctionnalités et de surprises encore plus étonnantes à commencer par la deuxième Warframe de 2020, conçue par la communauté : l’imaginative et non-genrée Xaku. Dévoilée dans Heart of Deimos, Xaku utilise le pouvoir du Vide, assemblé en un trio de différents visuels et fonctions Warframe. Suivant les traces de Protea, Xaku est la 44ème Warframe.

Explorez l’expansion en monde ouvert, Heart of Deimos

Heart of Deimos fait suite aux deux mondes ouverts précédents de Digital Extremes, Plains of Eidolon et Fortuna, avec un nouveau détail de conception qui connecte un monde ouvert à sa surface, et un ensemble de tuiles généré de manière procédurale sous terre.

Sur la surface de la lune, les joueurs se retrouvent plongés dans le paysage gluant, palpitant et terrifiant de la faction des Infestés, où presque tout semble vivant et connecté. Des wyrms gigantesques se battent pour le contrôle de la nuit et du jour sur fond de ciel rouge sombre; tandis qu’au sol, des cosses bulbeuses s’ouvrent brusquement avec les PNJ Entrati dévorés et transformés par l’esprit de ruche infesté ou un groupe de créatures infestées belligérantes, prêts à attaquer.

Sous terre, une série de tunnels en réseau générés de manière procédurale et d’espaces verticaux amènent les joueurs à explorer davantage les origines secrètes des expériences infestées et tordues d’Entrati. Un vestige des œuvres passées d’Entrati est constitué de «robots de combat» géants et puissants. Ces machines de guerre géantes ont peut-être servi à plusieurs fins dans le passé, mais elles joueront un rôle clé dans la survie des joueurs contre un ennemi implacable sur leur planète natale. Les joueurs se battront contre et en elles !

Tenno découvrira la dernière version de ses K-Drives (introduits dans Fortuna) devenus des «hoverboards infestés» vivants, tout en revivant des éléments de gameplay du monde ouvert tels que la conservation, la pêche, le vol et le combat d’Archwing. Hébergé sur la deuxième lune de Mars, Heart of Deimos est situé au début de la carte des étoiles, ce qui le rend accessible aux nouveaux joueurs.

En tant qu’événement caritatif, une partie de tous les profits de la TennoCon sera versée à Autism Ontario London et à la Société Alzheimer de London and Middlesex (ASLM), associations qui offrent à leurs communautés des services spécialisés, une éducation et des ressources pour faire de l’Ontario un meilleur foyer pour tous. Pour faire un don pendant l’événement lui-même, visitez Tiltify.com/. Les joueurs peuvent assister au relais de Baro Ki’Teer pour des offres extraordinaires jusqu’au lundi 3 août, et tous les joueurs qui se connectent pour jouer à Warframe recevront 2X Affinity du 1er au 12 août et 2X Crédits du 12 au 25 août. Heart of Deimos sera disponible sur toutes les plateformes (PC, PlayStation®4, Xbox One et Nintendo™ Switch) le mardi 25 août.