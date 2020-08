Les jeux Cat Quest dépassent le million de ventes

La franchise Cat Quest, dont deux jeux sont disponibles, que notre BxLeaxCh vous vend à cahque Stream, a connu un grand succès auprès des fans. Sur toutes les plateformes et dans toutes les régions, la franchise a été téléchargée plus de 1,3 million de fois. C’est plutôt énorme pour une toute nouvelle série ! Vous trouverez ci-dessous l’annonce complète du succès de la franchise, sûrement mal traduite par nos soins.

À l’approche de la fête nationale, les développeurs de jeux singapouriens, The Gentlebros, sont fiers de partager la merveilleuse nouvelle: la franchise Cat Quest a permis de dépasser les 1,3 million de téléchargements payants dans le monde et a généré des revenus de plus de 5,2 millions de dollars pour le studio de trois personnes !

“Nous sommes plus que ravis que Cat Quest ait réussi à pénétrer les marchés internationaux, montrant que les produits fabriqués localement peuvent également toucher un public mondial”, déclare Desmond Wong, co-fondateur de Gentlebros.

Les jeux Cat Quest ont atteint les sommets des charts aux États-Unis, au Japon et en Europe, la série a également remporté de nombreux prix et est même entrée dans la liste des meilleures ventes sur la populaire plateforme PC Steam.

Pour célébrer encore davantage le succès de la série, nous avons conclu un partenariat avec la marque Mighty Jaxx, un créateur de mode de vie et d’objets de collection très populaire dans le pays, afin de proposer aux fans une série d’articles Cat Quest en édition limitée ! Ce sera l’une des rares occasions où un partenariat comme celui-ci sera entièrement local, montrant que Singapour est capable d’offrir des produits de classe mondiale ! Cette collection de capsules s’inspirera des personnages les plus emblématiques de Cat Quest et nous nous réjouissons de partager bientôt plus de détails, alors n’hésitez pas à vous y intéresser également !

Et comme si tout cela ne suffisait pas, une mise à jour majeure gratuite de Cat Quest II sera également lancée le 8 août 2020 pour remercier tous nos fans qui ont rendu ce succès possible ! Intitulée The Mew World, cette mise à jour ajoutera encore de nombreuses heures de jeu, de nouvelles capacités et des armes à collecter ! Cette mise à jour arrivera en premier sur Apple Arcade !

La mise à jour de The Mew World sera notre plus grosse sortie cette année, et marque un nouveau chapitre important dans l’univers de Cat Quest ! Voici quelques unes des nouveautés et des ajouts que cette mise à jour apportera :

1) Jeu Mew

C’est le cœur de la nouvelle mise à jour ; un tout nouveau mode qui introduit des heures de nouveau jeu. Dans ce mode, les joueurs peuvent sélectionner jusqu’à 8 “meowdifiers” qui changent le jeu de manière drastique, faisant de chaque nouvelle partie une nouvelle expérience, et qui sans aucun doute mettront le joueur au défi !

2) Sprint

Vous voulez faire le tour du monde encore plus vite ? Nous avons ajouté la possibilité pour vos personnages de sprinter maintenant ! Cela se produit automatiquement lorsque vous courez pendant plus de quelques secondes, vous pouvez donc désormais parcourir de grandes distances beaucoup plus rapidement ! Courez, minou et chien, courez !

3) Nouveaux ennemis

Nous avons ajouté des ennemis de l’eau au mélange ! Ces monstres en fourrure rendront désormais vos voyages à travers l’océan Pacifique beaucoup plus dangereux ! Essayez de les combattre et vous pourriez même trouver une nouvelle source d’or ou d’exp !

4) Nouveaux arts royaux

Nous avons revu le Pawer Smash ! Cet art royal vous permet désormais de réaliser une nouvelle attaque dévastatrice, unique à chaque type d’arme ! Il vous suffit de lancer et d’attaquer juste après pour déclencher ce nouveau mouvement !

La franchise Cat Quest est une série de jeux d’aventure à monde ouvert pour Apple Arcade, iOS, Android, PC, PS4, Switch et Xbox One ! Jouez le rôle d’un chat et partez à l’aventure pour sauver le royaume des chats d’un méchant malfaisant !

Lorsque Cat Quest a fait ses débuts, il a pris d’assaut le monde des aventures indie ! En se hissant au sommet des classements aux États-Unis, en Europe et au Japon, son style artistique adorable, sa quête intelligente, sa conception des combats et ses nombreux jeux de mots ont fait de Cat Quest le favori des fans !

La suite tant attendue n’a pas tardé à suivre et a introduit le long métrage le plus demandé : Cat Quest II, avec son mode multijoueur en coopération à deux, a élargi l’univers avec une toute nouvelle histoire, a introduit les chiens et leur empire Lupus et bien plus encore !