Fire Emblem Heroes: Nouveautés de la version 4.8.0

Voici une annonce de la part de l’équipe de développement.

Nous aimerions vous présenter les nouveautés et les changements de la version 4.8.0.

■ Mise à jour de la liste des héros disposant de livrets militaires à durée limitée

Suite au lancement de la version 4.8.0, les joueurs pourront désormais obtenir des parchemins divins : éphémère 8 lors d’événements et les échanger contre de nouveaux livrets militaires à durée limitée en utilisant la fonctionnalité de compilation de livrets militaires.

Les parchemins divins : éphémère 8 pourront être échangés contre les livrets militaires suivants :

Notes :

・ Il sera possible de compiler les livrets militaires ajoutés lors de cette mise à jour jusqu’au 28/9/2020 6:59(UTC).

・ Les parchemins divins : éphémère 8 peuvent être obtenus lors d’événements commençant après le lancement de la mise à jour 4.8.0.

・ Les parchemins divins : éphémère 7 pourront continuer d’être obtenus lors d’événements commençant avant le lancement de la mise à jour 4.8.0.

■ Ajout de nouvelles armes et de nouvelles améliorations

Au rang 5★, les héros suivants peuvent obtenir de nouvelles armes qui leur sont réservées.

Hache de dément

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Legion, Dément masqué

Tome de l’ordre

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Cecilia, Général d’Etruria

Yumi de Setsuna

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Setsuna, Archer linotte

・ Les armes ci-dessus peuvent être améliorées dans l’atelier d’armement après avoir été obtenues.

・ Pour apprendre des aptitudes, allez dans la section « Entraînement » du menu « Alliés » et sélectionnez « Enseigner aptitudes ».

・ Legion, Dément masqué peut être invoqué en dépensant des graals héroïques.

L’arme suivante peut désormais être améliorée à l’aide de médailles de l’arène et de rosée divine pour obtenir de nouveaux effets :

Naginata clair

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Shiro, Pur talent

Note : pour débloquer l’atelier d’armement, vous devez terminer le chapitre 13 du livre I du scénario, puis le deuxième entracte, « Le rituel des lames ».

■ Mise à jour du mode Raid céleste et du centre d’éther

○ Augmentation du niveau maximum de certaines structures :

・ Tour éclair (A/D) : niveau 7

・ Échelle (A) : niveau 5

Note : le placement d’une échelle (A) de niveau 5 permettra de récupérer jusqu’à cinq fois par saison le coût en éther d’une bataille perdue. C’est un investissement qui en vaut la peine !

○ Mise à jour du centre d’éther

・ Nouveaux produits disponibles pour le champ.

Vous pouvez désormais cultiver un nouvel ingrédient : la tomate et obtenir de nouvelles provisions : les épices et les épices de gourmet.

Une fois les ingrédients récoltés, n’oubliez pas d’aller faire un tour au réfectoire pour découvrir les merveilleux plats que peuvent concocter vos chefs intrépides !

・ Trois nouveaux titres ajoutés à la salle de concert : « Début de Thracia 776 » de Fire Emblem: Thracia 776, « Jours paisibles » de Fire Emblem: Path of Radiance, et « Une promesse » de Fire Emblem: Three Houses.

■ Ajout d’icônes de catégorie aux écrans d’invocation

Pour aider les invocateurs à identifier d’un seul coup d’œil le type d’un focus, des icônes de catégorie ont été ajoutées à chaque écran d’invocation.

Vous trouverez ci-dessous chaque icône et son focus correspondant. Utilisez-les pour décider sur quel focus vous souhaitez vous concentrer !

■ Mise à jour de l’Assaut de Mjölnir

○ Augmentation du niveau maximum de certains mécanismes :

・ Pilier glacé de Nifl : niveau 4

■ Graals héroïques

Les héros suivants peuvent être invoqués en dépensant des graals héroïques :

・ Gangrel, Roi fou de Plegia

・ Rhys, Bain de soleil

■ Other Changes

・ À partir de la saison commençant le 11/8/2020 7:00(UTC), de nouvelles cartes remplaceront les cartes actuelles de l’arène et l’assaut de l’arène. (Ces cartes apparaîtront dans les deux modes, mais durant différentes saisons.)

・ Ajustement de L’interface utilisateur pour une utilisation plus judicieuse de l’espace vide sur l’écran (le cas échéant). Si un espace vide se trouvait en haut et en bas de votre écran avant la mise à jour, cet espace affichera désormais des informations utiles comme le nombre de parchemins divins en votre possession ou le numéro du tour et la phase pendant un combat. En fonction de la taille de votre écran, vous pourrez éventuellement consulter le nombre d’objets récupérés sur les voleurs des batailles en écho.

・ Dans les batailles en écho, le filtre pour les jeux bonus sera automatiquement appliqué en touchant le bouton « Gérer les équipes » .

・ Lorsque le jeu vous demandera de télécharger des données, l’état du téléchargement ainsi que le temps estimé requis seront affichés.

・ Ajout de liens vers les articles « Apprenez avec Sharena » aux écrans « Combat », « Divers » et « Voie des héros ». Ces articles contiennent des informations utiles sur les héros et les aptitudes. Si vous souhaitez en savoir plus sur un détail particulier ou juste vous rafraîchir la mémoire, n’hésitez pas à les consulter !

Les problèmes connus suivants ont été résolus :

・ Si un joueur commence une série de combats dans l’événement « La Tourmente » grâce à la fonctionnalité « Carte automatique », interrompt cette série, puis reprend la partie en utilisant la fonctionnalité « Combat auto », le jeu ne passera pas à la carte suivante une fois la carte actuelle terminée, en dépit de l’activation de la fonctionnalité « Combat auto permanent ».

・ Dans les batailles en écho, les aptitudes de certains ennemis peuvent différer en fonction du système d’exploitation de l’appareil du joueur.

・ Une erreur pouvait se produire au moment d’obtenir des récompenses de saison entre la fin d’une saison des batailles en écho et le début de la saison suivante. La valeur d’intervalle du joueur affichée est en effet de 1, indépendamment de l’intervalle réel du joueur.

・ Visiter l’écran « Classement » des batailles en écho avec la version 4.7.0 du jeu après la mise à jour de la version 4.8.0 peut provoquer un problème de fonctionnement de l’application. Pour résoudre ce problème, mettez à jour votre jeu pour obtenir la version 4.8.0.

■ Concernant les appareils sous Android

Après une mise à joue prévue en septembre 2020, il sera nécessaire d’avoir une version 4.4 ou ultérieure du système d’exploitation Android pour jouer à Fire Emblem Heroes. Après le lancement de la mise à jour, les joueurs utilisant une version 4.3 ou antérieure du système d’exploitation Android ne pourront plus télécharger, mettre à jour ou accéder au jeu.

Si votre appareil est concerné par ce changement, veuillez installer une version 4.4 ou ultérieure du système d’exploitation Android si possible.

C’est tout ce qu’il y a à savoir sur cette mise à jour !

Nous espérons que vous continuerez de vous amuser avec Fire Emblem Heroes.