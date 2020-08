La sortie d’AEON Must Die ! est très incertaine sur Nintendo Switch

Lors du dernier State of Play de Sony le 6 août dernier, le trailer d’une nouvelle IP a été dévoilé, celui d’AEON Must Die !. Ce jeu développé par le studio estonien Limestone Games et édité par Focus Home Interactive, est prévu pour le courant 2021 sur PC, Xbox One, PS4 et Nintendo Switch. Cependant, deux jours plus tard, il semblerait que le projet soit en grand danger…

Il faut dire que ce beat’em all a tapé dans l’œil de bons nombre de joueurs de part son esthétique très soignée, les choix qui s’imposeront à vous et qui auront un impact sur le final (le studio nous promets cinq fins différentes) ou encore l’IA qui s’adaptera à votre style de jeu.

Sur le papier tout ça est très beau et très intéressant, malheureusement en interne c’est tout le contraire. En effet, le lendemain du State of Play, les développeurs et le co-fondateur de Limestone Games ont annoncé avoir quitté le studio. En cause, des faits de harcèlement, abus, une culture du crunch (à savoir des pressions subies par les salariés et des journées à rallongent exigées pour tenir les délais), vol de propriété intellectuelle, ou encore des retards de paiement. Pour appuyer ces éléments, le compte Twitter du studio a diffusé un message avec ces accusations et un lien dropbox (présent dans le tweet ci-dessous) :

All Aeon Must Die devs quit the studio this week due to crunch and lack of payments, and the trailer was outsourced to artists without contracts. @jasonschreier https://t.co/lmYLy3vRwp pic.twitter.com/ugmKsxhAHb — doom scroller extraordinaire (@calibrono) August 6, 2020

“Ce trailer a été créé avec abus, manipulation, vol. Découvrez la vérité sur le développement de ce jeu ici. Les gens qui ont travaillé sur tous les plans ne font plus partie de la société détenant les droits de propriété intellectuelle. Certains n’étaient même pas payés pour leur travail. Ce trailer a un conflit d’IP. La vraie IP pour le jeu a été volée aux créateurs par un acte de tromperie. La réaction finale de l’éditeur concernant cette information reste attendue.”

Le dropbox contient bons nombres d’informations concernant les accusations portées par les anciens membres du studio, lettres, mails, sms de menaces. De plus, dans certains des documents publiés, les anciens membres du studio indique avoir tenté d’interpeller Focus Home Interactive sur leurs conditions de travail mais en vain.

Devant l’ampleur que prend l’affaire, Focus Home Interactive s’est exprimé via son compte Twitter. En l’état, l’éditeur n’est pas visé par les accusations mentionnées plus haut. Dans ce communiqué, le studio indique avoir été informée de ces accusations. Focus Home Interactive annonce également une enquête sera menée, que les conclusions nécessaires en seront tirées et que selon la véracité de ces accusations, les mesures nécessaires seront prises.

Reste à savoir quelles conclusions seront tirées par Focus Home Interactive et quel sera l’avenir de AEON Must Die !