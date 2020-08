Killer en images dans One Piece Pirate Warriors 4

Déjà dévoilé par les leaks, Killer dans One Piece Pirate Warriors 4 s’illustre.

Il fera parti du pack « Génération Terrible » avec X-Drake et Urouge. Le pack Whole Cake est aussi disponible en DLC (ou dans le Season Pass) de One Piece : Pirate Warriors 4 (One Piece Kaizoku Musou 4), qui comprendra neuf personnages. Le pack Whole Cake comprend Charlotte Smoothie, Charlotte Cracker et Vinsmoke Judge est peut être acheté en solo pour 11,99€.

Description de Killer (source onepiece.fandom.com):