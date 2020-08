Recrutez Ouistempo, Qulbutoké, Mustébouée et Nanméouïe, et recevez des objets bonus dans Pokémon Café Mix !

Célébrez les cinq millions de téléchargements de ce charmant jeu de puzzle et recrutez de nouveaux Pokémon.

Pokémon Café Mix, sorti récemment sur console Nintendo Switch et appareils iOS et Android, compte désormais cinq millions de téléchargements dans le monde ! Pour célébrer cet évènement, tous les joueurs recevront des objets bonus en se connectant au jeu entre le 17 août 2020 à 06:00 UTC et le 30 août 2020 à 05:59 UTC. Durant cette période, vous pourrez obtenir 5 000 glands dorés, trois Sifflets ↔ et trois Sifflets ↕ pour vous aider dans vos puzzles.

Ouistempo apparaîtra également dans votre café en tant que client spécial du 12 au 26 août 2020 (sujet à des modifications). Si vous parvenez à suffisamment développer votre affinité avec lui en lui servant ses commandes, il rejoindra le personnel de votre café.

Ouistempo sera présent pour une durée limitée, mais il ne sera pas le seul de passage dans votre café. Attendez-vous à servir Qulbutoké, Mustébouée et Nanméouïe. Comme les autres Pokémon, ils pourront décider de venir travailler dans votre café si vous leur servez suffisamment de plats délicieux. Nous avons également entendu dire que le Pokémon fabuleux Celebi pourrait s’arrêter pour prendre le goûter à l’avenir.

Pokémon Café Mix est disponible en téléchargement sans frais sur Nintendo Switch et appareils iOS et Android. Découvrez toutes ces nouveautés sans plus tarder ! Rendez-vous sur le site officiel de Pokémon Café Mix pour en savoir plus.