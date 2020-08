La démo de NBA 2K21 disponible sur Nintendo Switch

2K diffuse aujourd’hui la démo jouable de NBA 2K21 pour les consoles de génération actuelle PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.

La démo de cette année comprend 4 équipes jouables. Adoptez la Mamba mentality avec Kobe Bryant et l’équipe All-Time des Lakers, expérimentez la grandeur avec l’iconique Bill Russell et l’équipe All-Time des Celtics, ou choisissez de dominer le terrain avec Giannis Antetokounmpo des Milwaukee Bucks et Kawhi Leonard des Los Angeles Clippers, tous deux des prétendants au titre NBA.

La démo NBA 2K21 offre aux joueurs une opportunité d’essayer quelques-unes des dernières innovations de gameplay détaillées dans le blog post Rapport côté terrain : Détails sur le gameplay de NBA 2K21 pour les consoles de génération actuelle. D’innovations majeures comme le Pro Stick aux systèmes de tirs retravaillés, NBA 2K21 comporte de nombreuses nouveautés, des améliorations et des changements qui élèvent la série à un nouveau niveau.

De plus, cette démo annonce le retour du très populaire Module de Création Mon JOUEUR. Sélectionnez votre poste, définissez vos attributs et obtenez un premier aperçu des types de choix que vous pourrez faire dans NBA 2K21. Il y a plein de nouveautés à découvrir dont l’ajout de meneurs de jeu de grande taille (jusqu’à 2m03) et votre personnage créé sera transféré de la démo au jeu complet à sa sortie le 4 septembre, vous permettant ainsi de vous lancer tout de suite dans l’action. Que vous décidiez d’attaquer le panier comme Russell Westbrook, créer de l’espace et bloquer un shooter comme Jayson Tatum ou commander le terrain depuis le poste haut comme Nikola Joki?, Everything is Game dans NBA 2K21.

Pour finir, en raison du retard dans le début de la saison NBA 2020-21, NBA 2K adopte une nouvelle approche concernant l’évaluation des joueurs pour NBA 2K21. Cette année, NBA 2K mettra à jour les ratings à la sortie de NBA 2K21 pour les consoles de nouvelle génération à la fin de la saison NBA 2019-20, pour s’assurer que les notes reflètent la performance des joueurs au cours de cette saison. A ce moment-là, tous les ratings mis à jour des joueurs NBA seront implémentés dansNBA 2K21 pour les consoles de génération actuelle et les consoles de nouvelle génération.

Plus de détails sur NBA 2K21 pour les consoles de nouvelle génération seront annoncées à une date ultérieure. Pour toute question concernant le double accès NBA 2K21, vous pouvez consulter ce site : https://nba.2k.com/fr-FR/faq/

Téléchargez la démo jouable gratuite dès aujourd’hui. Plus d’informations à venir sur le mode Ma CARRIÈRE et plus sur NBA 2K21 pour les consoles de génération actuelle en amont de la sortie du jeu le 4 septembre prochain.