Instant Sports Summer Games (Nintendo Switch) – Le test

Après une première mouture d’Instant Sports, le studio lyonnais Breakfirst est de retour avec Instant Sports Summer Games. Alors oui, l’été touche bientôt à sa fin… et alors ? Est-ce une raison de ranger cette version Summer Games au placard ? C’est ce que nous allons voir.

Instant Sports Summer Games est un party game sportif, rappelant un certain Wii Sports et propose pas moins de onze sports différents et la possibilité de jouer seul ou à plusieurs. Pour cet aspect, vous pourrez jouer avec deux à huit joueurs. Seule la course de relais permet de jouer avec autant de personnes. Mais le tout offline, aucun mode online ni leaderboard online n’est présent et c’est dommage.

Parmi les sports proposés, nous retrouvons la course de haies, le tennis, le rafting, gardien de but, le bowling, du baseball, le lancer de javelot, le saut en hauteur, le triple saut, la course de relais et le tir à l’arc. Il est également possible de personnaliser son avatar et de choisir sa nationalité, parmi les quelques pays représentés.

Certains sports vous proposent deux modes de jeu différents, symbolisés par le fait de jouer avec un seul Joy-Con ou avec la paire. De plus, certains sports proposent trois niveaux de difficulté : facile moyen et difficile. Autant vous le dire de suite, on ne voit pas la différence entre les trois niveaux. D’autres sports proposeront juste un cadre différent. Il faut également préciser que le Baseball ou le Football sont assez loin de la réalité, car pour le premier il s’agira de frapper des balles le plus loin possible pour avoir le plus de points (encore faut-il que le jeu valide notre frappe) et pour le second, vous serez gardien et il faudra arrêter des frappes qui arriveront de plus en plus vite.

Le jeu se prend tout de même facilement en main et l’intégralité des sports se jouent en motion gaming. Malheureusement, la précision n’est pas le point fort du gameplay, comme sur le Bowling par exemple où la boule ira aura très facilement un effet l’emmenant vers la gauche ou vers la droite, le jeu considérant que vous avez fait un mouvement de poignet dans l’une des deux directions. De plus les mouvements à effectuer sont les mêmes pour plusieurs sports, comme la course de haies, la course de relais ou encore le saut en hauteur. Du coup, on se retrouve avec la sensation d’avoir le même sport avec un skin et une vue différents. Le tir à l’arc est sûrement l’un des pires sports en termes de maniabilité. On a énormément de mal à viser correctement la cible. Bref, on a du mal à prendre du fun.

Le but de chaque sport est d’obtenir le meilleur score pour obtenir un maximum de pièces. Ces pièces vous permettront d’acheter des sacs qui contiennent des objets de personnalisation pour votre avatar (tenue, accessoire pour les divers sports…).

Côté bande-son, c’est la même musique qui tourne en boucle sur le menu, elle n’est pas désagréable, mais devient vite redondante. Pour les épreuves, la musique est différente, mais identique pour certaines d’entre elles, et nous avons même le droit à des petits bruitages d’éléments de la nature pour certaines. Pour les graphismes, le jeu arbore un style cartoon qui plaira aux enfants principalement, mais le jeu reste agréable à l’œil et colle parfaitement à l’aspect familial voulu.