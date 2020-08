Zoids Wild: Blast Unleashed : une première bande-annonce de gameplay

Saint Ouen, France, 27 août 2020 : TOMY Company, Ltd et Outright Games, partagent aujourd’hui leur première bande-annonce de gameplay pour leur prochain jeu vidéo de combat en 3D ” Zoids Wild: Blast Unleashed“. Ce trailer dynamique montre les exaltantes batailles en 1 contre 1, les graphismes époustouflants du titre et une pléthore de personnages populaires de Zoids inclus dans le jeu sortant le 16 octobre, exclusivement sur Nintendo Switch.

Just for Games sera le distributeur officiel de la version physique du jeu sur le territoire français.

Regardez la dernière bande-annonce du jeu :

Zoids Wild: Blast Unleashed est le tout dernier jeu vidéo de la légendaire franchise de dessins animés. Déchaînez les monstrueux pouvoirs et autres instincts bestiaux des Zoids, et suivez Arashi et la team Freedom dans leur combat contre la team Dark Metal, obnubilée par le pouvoir.

A propos de Zoids Wild: Blast Unleashed :

Dans Zoids Wild: Blast Unleashed les joueurs devront déchaîner les pouvoirs des Zoids, dans des combats au corps-à-corps à couper le souffle. Combattez contre vos amis, ou dans un tout nouveau mode d’aventure solo, ou l’on suivra la Team Freedom menée par Arashi dans leur combat contre la Team Dark Metal.

Ce tout nouveau jeu vidéo basé sur la série animée à succès « Zoids Wild », est la dernière itération d’une franchise vieille de plus de 35 ans, ayant produit modèles réduits, comics, séries télé et jeux vidéo. Avec des graphismes fidèles à l’animé, et des combats en 3D intuitifs, Zoids Wild: Blast Unleashed est le jeu de mécha ultime !

Principales fonctionnalités :

Des affrontements au corps-à-corps : combattez en 1 contre 1 dans des batailles de méchas en 3D à couper le souffle.

combattez en 1 contre 1 dans des batailles de méchas en 3D à couper le souffle. Découvrez l’univers Zoids : Retrouvez les personnages principaux de Zoids, fidèlement retranscris.

Retrouvez les personnages principaux de Zoids, fidèlement retranscris. Une nouvelle histoire : Rejoignez le combat entre les différentes factions et découvrez de nouvelles espèces de Zoids.

Rejoignez le combat entre les différentes factions et découvrez de nouvelles espèces de Zoids. De l’action en duo : Testez vos talents face à d’autres joueurs.

Testez vos talents face à d’autres joueurs. Des contrôles simples : Enchaîner les mouvements et détruisez votre adversaire avec votre Final Blast.

Zoids Wild: Blast Unleashed sortira le 16 octobre 2020 exclusivement sur Nintendo Switch.