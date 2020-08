Gear.Club Unlimited 2 – Tracks Edition – Le jeu est disponible dès aujourd’hui en Europe !

Gear.Club Unlimited 2 intègre le tracé du circuit des 24 Heures du Mans : découvrez une nouvelle campagne orientée motorsport.

Paris, 27 août 2020 – Gear.Club Unlimited 2 – Tracks Edition est désormais disponible en Europe sur Nintendo Switch. Le jeu sera disponible aux Etats-Unis dès le 28 août 2020 !

Gear.Club Unlimited 2 – Tracks Edition contient l’intégralité de Gear.Club Unlimited 2, tout en proposant une expérience plus proche du motorsport* : arrêts aux stands, gestion des pneumatiques et du carburant, stratégie de course des adversaires…

Les joueurs peuvent notamment courir sur le circuit des 24 Heures du Mans – en plus des nombreux autres circuits proposés – en assurant leur place sur la grille de départ grâce à des phases de qualifications. La gestion de la course et de tous ses paramètres sont primordiaux pour gravir la première marche du podium !

Rigueur, persévérance et talent sont de mise pour devenir le meilleur coureur et remporter la légendaire Ford GT40 MK I, lauréate des 24 Heures du Mans en 1968 et 1969 et produite à seulement 126 exemplaires dans le monde. 4 autres voitures d’exception font leur entrée dans l’univers de Gear.Club Unlimited : Nissan GT-R LM Nismo, Porsche 919 Hybrid, Mercedes AMG GT3 et Bentley Continental GT3-R.

A noter que 13 véhicules déjà présents dans le jeu ont également le droit à leur version « motorsport » :

Mini John Cooper Works (F56)

Lotus Elise 220 Cup

BMW Z4 Roadster

BMW M2 Coupé

Alfa Roméo 4C

Chevrolet Corvette Stingray

Mercedes-AMG C63 S

Alfa Roméo 8C Compitizione

Alfa Romeo Giulia II QV

Dodge Viper SRT

RUF RT12 R

Pagani Zonda Cinque

McLaren 570S GT4

***

Contenu exclusif disponible dans Gear.Club Unlimited 2 – Tracks Edition :

Le contenu de Gear.Club Unlimited 2 et ses DLCs (Packs Arrows, Checker, Hazard and Wings)

Les DLCs Gear.Club Classics et Ace of the Road

Une nouvelle campagne

5 nouveaux circuits, dont celui des 24 Heures du Mans

5 nouvelles voitures inédites taillées pour le motorsport et 13 véhicules préparés pour la campagne « Endurance Championship »

Un mode compétitif dans lequel les joueurs doivent battre le temps des autres joueurs pour tenter d’entrer dans le classement ! – à noter que chaque combinaison de catégorie de voiture et de circuit a son propre classement mondial.

***

Le jeu est sous-titré en Anglais, Français, Italien, Allemand, Espagnol, Néerlandais, Russe et Portugais.

Il sera également disponible en Coréen, Japonais et Chinois Traditionnel sur les territoires concernés.

A propos de Gear.Club Unlimited 2 :

Pied au plancher, arpentez plus de 3000 km de courses !

A flanc de montagne, à travers un parc naturel, en plein désert ou en bord de mer, défendez votre position sur plus de 250 courses réparties entre championnats, Courses d’exhibitions et Grand Prix.

Au sein de votre garage aménagé, contemplez votre collection de bolides acquis au fil des courses. Gear.Club Unlimited 2 propose plus de 50 voitures licenciées comptant parmi les marques les plus prestigieuses au monde. Personnalisez-les et rendez-les uniques ! Visuellement à travers la peinture et la carrosserie, et également au niveau du comportement de conduite grâce aux réglages moteur.

*Motorsport = sports mécaniques