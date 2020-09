Nintendo autorise enfin l’annulation des précommandes eShop (Switch) sous condition

Nintendo a annoncé que les précommandes de la boutique en ligne Nintendo peuvent désormais être annulées jusqu’à 7 jours avant la date de distribution effective du jeu.

Le nouveau système entre en vigueur aujourd’hui (1er septembre, 15H) et permet d’annuler les préachats de jeux numériques sept jours ou plus avant que le jeu ne soit disponible. Le jeu sera toujours jouable presque immédiatement à la date de sortie comme auparavant, tant que le paiement a été effectué et que la réservation n’a pas été annulée. Le paiement est prélevé auprès de l’utilisateur sept jours avant le lancement du jeu et non plus au moment de la réservation (précédemment appelée pré-achat) du jeu. L’utilisateur peut consulter ses jeux réservés à partir de la page des produits réservés et annuler s’il le souhaite (à condition que l’annulation se fasse en dehors de la fenêtre de sept jours de pré-lancement). Les jeux achetés avant le 31 août 2020 ne peuvent pas être annulés car le paiement a déjà été effectué (y compris Pikmin 3 Deluxe et d’autres jeux achetés avant aujourd’hui). Les jeux réservés ne seront désormais préinstallés sur la console Nintendo Switch qu’une fois le paiement effectué (sept jours avant que le jeu ne soit jouable). Un mode de paiement doit être confirmé au moment de la réservation du jeu, bien que les fonds ne doivent pas nécessairement être disponibles au moment de la réservation.