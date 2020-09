Bake ‘n Switch arriver sur Nintendo Switch le 10 septembre 2020

Les Pâtons sont déchaînés dans le nouveau trailer “Bun Madness”, sorti aujourd’hui !

Kuala Lumpur, MY– 3 septembre 2020 — Prêts à vous prendre des pains ? Le jeu de boulangerie méchamment mignon Bake ‘n Switch débarque sur Nintendo Switch le 10 septembre 2020 ! Pour accompagner cette nouvelle tant attendue, Streamline a également dévoilé aujourd’hui un nouveau trailer intitulé “Bun Madness” pour présenter aux joueurs les différentes espèces de Pâtons ! Bake ‘n Switch sera disponible sur l’eShop de Nintendo au prix de €29.99 à partir du 10 septembre 2020.

Promenez-vous à l’ombre des palmiers sur les plages de sable chaud de Toaster sous les tropiques, ou explorez le désert brûlant et aride de Serradura dans Bake ‘n Switch. Incarnez un des six Boulangers : Ginger, Rosemary, Thyme, Parsley, Sage ou Salt, et embarquez dans une frénésie de boulangerie à travers 100 niveaux sucrés-salés ! Faites équipe avec vos amis en coop ou affrontez-les en JcJ ou en Équipe contre Équipe, localement ou en ligne, et mélangez, cognez, et cuisez les adorables Pâtons avant la fin du chrono !

Tiens, en parlant de ces Pâtons…

Le Pitit Pain de Toaster sous les tropiques est une boule de pâte rondelette qui grandit en mangeant ses congénères : laissez-lui un peu d’espace, et il fera votre travail à votre place ! Les BisKiwis ne sont pas les plus futés de la fournée, et même s’ils sont facilement effrayés, ils sont aussi faciles à rassembler. Encerclez-les et regardez-les se précipiter dans le four ! Les Pitits Pains et les Biskiwis sont faciles à gérer, mais les PainPanzés sont une autre paire de manches : ils ont la musique dans la peau, et ils jouent des poings au rythme de la jungle !

À Serradurra, le doux monde “dessertique”, vous rencontrerez un assortiment de délicieux nouveaux Pâtons. Les PainGolins sont durs à l’extérieur, mais… en fait, ils sont durs tout court ! Ces croissants s’enroulent sur eux-mêmes pour briser les arômes et les obstacles comme des boules de bowling, tandis que le sournois BoaGuette s’enterre dans le sable pour lancer des attaques-surprises sur vos ennemis. Les FenneCroissants sont terriblement mignons : ils sont agiles, et prenez garde à leur queue, elle est étourdissante. Vous devrez vous y mettre à plusieurs pour coincer ces viennoiseries rusées et les diriger vers le four. Pour finir, l’ÉpiPistrelle, qui adore les sucreries, est capable d’aspirer l’arôme des autres Pâtons en un temps record !