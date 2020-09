11 nouveaux jeux annoncés et/ou datés sur Nintendo Switch

Rideon Japon a annoncé le T-RPG Mercenaries Saga Blaze pour une sortie sur Nintendo Switch et PlayStation 4 cet automne.

Mercenaries Saga Blaze est le cinquième jeu de la série des RPG de stratégie au tour par tour après Mercenaries Saga : La volonté des lions blancs (Will of the White Lions), Mercenaries Saga 2 : L’ordre de l’aigle d’argent (Order of the Silver Eagle) et Mercenaries Saga 3 : Gray Wolves of War (qui sont tous disponibles sur Nintendo Switch sous le titre Mercenaries Saga Chronicles), et la version plus récente de Mercenaries Wings : Le faux phénix (The False Phoenix). D’autres détails sur le jeu, notamment l’histoire, la date de sortie et le prix, devraient être révélés prochainement.

À partir d’aujourd’hui, les joueurs de Mana Spark sur Switch peuvent mettre la main sur le nouveau DLC Forgotten Crypts. Le DLC a ajouté un nouveau personnage, un nouveau scénario et de nouveaux ennemis, un mode coop, et bien plus encore.

Filament est un jeu d’énigmes décontracté à l’histoire et à la narration riches, dans lequel vous devrez résoudre des ensembles de casse-tête basés sur des câbles tout en explorant un vaisseau spatial apparemment abandonné. Filament arrivera le 1er octobre prochain sur l’eShop.

La vérité est ailleurs, quelque part. Montez à bord et tentez de reprendre le contrôle de l’Alabaster, l’un des vaisseaux amiraux de recherche de Filament Corporation, qui après une mystérieuse complication s’est retrouvé verrouillé et sans équipage. Avec la seule aide de Juniper, la pilote du vaisseau en détresse, résolvez des énigmes d’une complexité diabolique qui testeront vos limites dans le but de découvrir ce qu’il est arrivé à l’équipage et les raisons de sa disparition. Dans ce jeu en solo avec des casse-tête complexes et captivants, vous devrez relever le défi d’embarquer sur l’Alabaster, puis vous surpasser pour le quitter.

EXPLOREZ :

Explorez librement le vaisseau en résolvant plus de 300 énigmes aussi stimulantes que variées. Progressez à votre guise, dans l’ordre que vous voulez (ou presque).

RÉSOLVEZ :

Tout en parcourant le vaisseau et ses nombreuses énigmes, vous serez en contact permanent avec Juniper. Ses confidences vous permettront progressivement d’en savoir plus sur elle, son équipage et ce qu’il lui est arrivé.

ENQUÊTEZ :

Fouillez les enregistrements, les messages et les registres de l’équipage, ainsi que les objets personnels et les bibelots que vous trouverez sur le vaisseau dans votre quête pour découvrir ce qu’il est arrivé à bord de l’Alabaster. Découvrez qui était l’équipage tout en essayant de comprendre les raisons de son départ.

Le jeu de cuisine taïwanais Food Girls a été annoncé pour sortir sur Nintendo Switch en novembre prochain. JUSTDAN INTERNATIONAL publiera Food Girls en édition régulière et en édition limitée. Les deux versions seront lancées au Japon le 26 novembre. L’édition standard est vendue au prix de 4 180 ¥ et la version limitée à 7 480 ¥. Elle est livrée avec une boîte de rangement spéciale, un mini papier de couleur, un support en acrylique et un porte-boisson. Le jeu a été développé à l’origine par SimonCreative et STORIA, et propose un jeu de voix, des fins multiples etc.

L’éditeur Way Deep Down et le développeur Reptoid Games ont annoncé Fire Tonight, une expérience de puzzle narratif. Il sera lancé sur Switch au premier trimestre 2021.

Voltage a annoncé son otome visuel My Forged Wedding sur Nintendo Switch, dont le lancement est prévu au Japon le 17 septembre 2020. My Forged Wedding sera la sixième sortie de Voltage sur Switch.

Micro Pico Racers arrive le 24 septembre, ce titre est en précommande à un prix de 3.59€ au lieu de 3.99€.

Micro Pico Racers est un jeu d’arcade amusant avec des graphismes de style rétro dans lequel vous contrôlez de petites voitures qui font la course sur des circuits excitants. Démarrez vos moteurs et préparez-vous pour le jeu de course le plus fou et le plus addictif de tous les temps. Un jeu de course rapide avec une nouvelle interprétation du style 16-bit. C’est un jeu de course d’arcade basé sur les jeux que nous aimions jouer dans les arcades quand nous étions enfants.

Tomoyo After -It’s a Wonderful Life- CS Edition sortira sur la Nintendo Switch le 10 novembre pour 34.99€.

Tomoyo After -It’s a Wonderful Life- CS Edition est un jeu d’aventure romantique se déroulant après les événements de CLANNAD et qui met en scène Tomoyo Sakagami, une des héroines de CLANNAD et de son personnage principal, Tomoya Okazaki.

Firework sortira le 11 septembre pour $14.99.

Success vient de faire lancer le jeu de mots cachés basé sur les kanjis Kanji Nankuro 1000 ! sur la boutique en ligne japonaise Switch pour 1 000 yens.

The Snake King sortira la semaine prochaine sur le Nintendo eShop de la Nintendo Switch, le 10 septembre à un prix de 7.99€.