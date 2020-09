Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Édition intégrale annoncé sur Nintendo Switch

Petit suprise, hier soir Ubisoft a annoncé Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Édition intégrale sur Nintendo Switch pour la fin d’année.Scott Pilgrim vs. The World: The Game a été lancé en août 2010 et est devenu un classique culte. Ce sera sa première apparition sur une console Nintendo.

Redécouvrez le beat ’em up façon jeu d’arcade 2D inspiré par la série de BD et le film cultes Scott Pilgrim dans cette Édition intégrale !

Cette Édition intégrale comprend le titre original Scott Pilgrim vs. The World: The Game ainsi que ses DLC sortis à l’époque : les packs d’extension Knives Chau et Wallace Wells.

Incarnez vos personnages préférés : Scott Pilgrim, Ramona Flowers, Knives Chau, Stephen Stills et d’autres encore. Gagnez des niveaux et apprenez de nouveaux coups dévastateurs, débloquez des objets et modes cachés, faites appel à de puissants alliés et plus encore !

Faites équipe avec vos amis face à des hordes d’ennemis retors, ou chacun pour soi dans des mini-jeux comme la balle au prisonnier. Votre objectif ultime : battre la Ligue des Ex maléfiques de Ramona !