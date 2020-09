Immortals : Fenyx Rising (ex Gods & Monsters) dévoilé, et très inspiré de Zelda Breath of the Wild

Si on est un peu tristes de pas avoir Zelda Breath of the Wild 2 en cette fin d’année, il faudra se tourner vers le jeu d’Ubisoft.

Dès son annonce lors de l’E3 2019, Immortals : Fenyx Rising (ex Gods & Monsters) avait très vite été comparé à Zelda Breath of the Wild de par son introduction très proche. Dévoilé enfin hier, Immortals : Fenyx Rising reprend donc complément le mood du hit de Nintendo, et cela déchaîne pas mal de fans sur la toile depuis hier criant au plagiat complet. On vous laissera seul juge, le jeu arrive en tout cas le 3 décembre sur toutes les consoles.

30 minutes de gameplay: