Inertial Drift, le jeu de course d’arcade disponible sur Switch et PS4.

PQube, Level 91 Entertainment et Just For Games sont heureux d’annoncer que Inertial Drift est désormais disponible. Le jeu de course d’arcade en 1 contre 1, proposant une expérience de conduite à nulle autre pareil, est disponible sur Nintendo Switch et Playstation 4 ! La version de la Xbox One arrivera plus tard dans l’année. Just For Games sera le distributeur officiel de la version physique du jeu sur le territoire français.

A propos de Inertial Drift :

Se déroulant dans un passé rétro-futuriste, Inertial Drift est un jeu de course d’arcade proposant un maniement unique et incroyablement satisfaisant avec une mécanique de drifting utilisant les deux joysticks. Il offre un tout nouveau niveau d’accessibilité, et apporte de nouveaux challenges aux jeux de course d’arcade – avec une expérience de conduite qui ne ressemble a rien que vous ayez déjà pu voir.

Des contrôles uniques à deux joysticks

La stick droit de la manette est utilisé uniquement pour contrôler le drifting de la voiture, offrant une maniabilité satisfaisante et précise. Intuitive pour les nouveaux venus – ardues mais satisfaisante pour les pros !

Sept modes de jeux différents et du multijoueur en local et en ligne

De nombreuses courses vous attendent, avec notamment un mode Histoire, des un contre un, des courses contre votre fantôme, des essais chronométrés, des épreuves de styles, du multijoueur en local et en ligne, ainsi que plus de 20 pistes différentes.

Seize bolides férocement indépendants

Chaque véhicule est une bête entièrement différente, avec des caractéristiques uniques à maîtriser. Glissez vous au volant d’une sportive a hayon, d’un coupé, d’une Supercar et bien plus encore !

Inertial Drift est disponible sur Playstation 4 et Nintendo Switch au prix de 34.99€. Il sera disponible en fin d’année sur Xbox One.