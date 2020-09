Ori and the Will of the Wisps annoncé sur Nintendo Switch pour … maintenant !

Les créateurs d’Ori and the Blind Forest reviennent avec la suite tant attendue de leur œuvre, Ori and the Will of the Wisps. Lancez-vous dans une toute nouvelle aventure au cœur d’un vaste monde exotique, affrontez de gigantesques ennemis, résolvez des puzzles complexes au cours de votre voyage et découvrez la vraie destinée d’Ori.

Plongez-vous dans une expérience narrative unique soutenue par une histoire poignante, des paysages à couper le souffle, le tout accompagné de musiques envoûtantes.

Maîtrisez de nouvelles compétences pour guider Ori dans un voyage semé d’embuches grâce de nouvelles armes spirituelles et attaques, et de nouveaux pouvoirs. Utilisez un tout nouveau système d’éclat pour booster les capacités nouvellement acquises d’Ori.

Affrontez des boss plus grands que nature et sollicitez un vaste éventail de personnages inédits qui vous aideront à lever le voile sur le mystérieux destin d’Ori.

Défiez les meilleurs joueurs du classement dans un tout nouveau mode, les épreuves spirituelles : il faudra courir, creuser, se battre et sauter en tête du classement dans des épreuves de vitesse tout au long du jeu.