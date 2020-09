Le décor est planté pour une nouvelle aventure ! Rune Factory 5 sortira en 2021 !

Le rideau se lève sur la première vidéo de gameplay et les captures d’écran de la série de jeu de simulation et de rôle populaire !

Londres, Royaume-Uni, Saint-Ouen, France – 18 septembre 2020 – Just For Games et Marvelous Europe Limited sont heureux de partager l’arrivée en France de Rune Factory 5, la suite tant attendue de la série bien-aimée de jeu de simulation et de rôle. Rune Factory 5 sera distribué en version physique en France par Just For Games dès 2021 sur Nintendo Switch™.

Plus récemment, Rune Factory 4 Special est sorti en version physique également en février 2020 et a reçu les éloges de la critique avec un score Metacritic de 81. Des images de jeu de Rune Factory 5 ont été révélées pour la première fois dans le Nintendo Direct Mini d’aujourd’hui, portant un tout nouveau regard sur les graphismes riches et stylisés du jeu.

La nouvelle bande-annonce diffusée au cours du Nintendo Direct Mini montrant le gameplay peut être visionnée ici :

À propos de Rune Factory 5

Partez pour une grande aventure dans un monde fantastique avec le dernier-né de la série de jeu de simulation et de rôle, Rune Factory. Après avoir perdu la mémoire, le héros atterrit dans une petite ville bénie par la nature. Ici, il a été recruté par une bande de gardes de la paix, et sa nouvelle vie commence. En plus de ses tâches habituelles, le héros peut cultiver la terre, pêcher dans la rivière voisine, et bien d’autres choses ! Faites équipe avec les villageois pour combattre les monstres et déclencher de puissantes attaques combinées – l’une des nouveautés de la série. Le décor est planté, et le rideau se lève sur une nouvelle aventure passionnante dans Rune Factory 5 !

Caractéristiques principales :

● Domptez des monstres ou faites équipe avec des habitants du village pour explorer un monde gigantesque

● Défendez la frontière et soutenez votre communauté en tant que garde de la paix

● Lancez des attaques combinées d’une puissance unique avec vos coéquipiers

● Cultivez dans les champs

● Trouvez l’amit