Le patch HD de Chicken Wiggle prend une année de retard en plus

Vous vous souvenez de Jools Watsham ? Mais si le co-fondateur de Renegade Kid (Dementium, Moon, Mutant Mudds) qui s’est ensuite lancé dans son propre studio (Atooi). Après la sortie presque anonyme d’un portage (oui encore un) de Xeodrifter et l’annonce de deux jeux de type flash sur Nintendo Switch, le personnage fait de nouveau parler de lui.

Non, toujours pas de Mutant Mudds 2 qu’on attend depuis 2012, ni la sorties du remake de Moon au complet qu’on attend toujours en Europe (Comme on a attendu des années Xeodrifter sur Wii U au passage), non toujours pas des nouvelles du très prometteur Treasurenauts sur 3DS. On reparle aujourd’hui de Chicken Wiggle sur 3DS et de son (re)financement sur Kickstarter pour la version HD.

Sur Twitter, on lui a posé la question de pourquoi un kickstarter pour juste un portage sans ajout qui ne doit pas couter très chère. L’homme répond que le jeu n’a pas marché sur 3DS et donc que kickstarter aurait pour rôle aussi de jauger l’attente autour de cette sortie. Un peu de chantage après, Jools annonce que ce portage n’impactera pas le développement de l’arlésienne qu’est Treasurenauts, qui avance pas mal au passage.

On rappellera qu’Atooi a déjà sorti deux jeux sur Nintendo Switch, deux portages, Mutant Mudds Collection et Xeodrifter, qui n’ont pas eu besoin de 30.000 $ pour sortir avec un filtre HD sur Nintendo Switch. On soutiendra quand même ce beau projet, le jeu sur 3DS étant assez bon et n’ayant pas connu le succès qu’il mérite (lié à la plateforme dont l’eShop et mort depuis la sortie de la Switch). Je vous propose même de lire notre test à son sujet.

Bref, on a enfin des nouvelles du jeu aujourd’hui, plus de trois ans après son financement… Jools Watsham nous rassure sans aucune preuve, Atooi travaille d’arrache-pied. En attendant une date de le nouveau nom a été dévoilé en même temps que quelques images lors du Nintendo Life Direct hier soir, avec une nouvelle surprise, le jeu n’arrivera qu’en 2021. Selon Atooi, le nom a été modifié pour éviter toute confusion chez les clients. Ils ne voulaient pas que les gens voient Chicken Wiggle Workshop et ne comprennent pas de quel type de jeu il s’agit, ni ce que l’expérience offre. Le jeu reste quand même un portage sans contenu supplémentaire du jeu 3DS, sauf un nouveau skin de Mudd dévoilé hier… La honte continue, le studio ayant en plus annoncé un nouveau jeu, toujours sans finir les anciens.