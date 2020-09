Disgaea 5 Complete gratuit pour une semaine sur Nintendo Switch

Du 23 septembre à 10:00 au 29 septembre à 23:59, la version complète de Disgaea 5 Complete sera jouable gratuitement dans le cadre du programme Jeux à l’essai, réservé aux abonnés Nintendo Switch Online.

Cette période commence aujourd’hui au Japon (et se termine le 27 septembre). Les données sauvegardées peuvent être transférées de la version gratuite à la version complète de Disgaea 5 Complete. Les personnes qui ont un abonnement d’essai gratuit de 7 jours à Nintendo Switch Online peuvent également jouer gratuitement à la version complète du jeu. De plus, le jeu sera disponible à un prix réduit jusqu’à 23h59 JST le mardi 6 octobre, où il sera disponible à 30% de réduction (réduit de 7 678 ¥ à 5 374 ¥). Un promotion identique devrait arriver en Europe pendant la même période.

Plongez dans le monde des Netherworlds et faites pleuvoir les attaques sur vos ennemis dans Disgaea 5 Complete, un RPG stratégique sur Nintendo Switch !

Alors qu’un terrible chef suprême nommé Void Dark fait surface pour asservir les innombrables Netherworlds, Killia, un jeune démon, ose le défier pour mettre un terme à son règne. Dans Disgaea 5 Complete, menez Killia et son armée de rebelles dans leur sombre et dangereuse voie vers la vengeance pour contrecarrer les plans de l’empereur démoniaque.

Prenez le contrôle d’un groupe de personnages de différents horizons et combattez les ennemis qui vous barrent la route sur des grilles de combat qui nécessitent de bien planifier votre stratégie et d’utiliser tout le potentiel de vos unités pour terminer vainqueur. Placez vos personnages de manière à effectuer des attaques spéciales et libérez des attaques de groupe avec l’unité alliée qui se trouve à vos côtés. Plus il y a d’alliés à proximité, plus puissante et spectaculaire sera votre attaque !

Découvrez les systèmes uniques de la série Disgaea et plongez dans un gameplay aux possibilités quasi-illimitées et aux nombreuses options de personnalisation. Transformez des unités monstrueuses en armes redoutables en utilisant le Magichange, formez vos personnages pour les faire atteindre le niveau 9999 et améliorez vos objets. Vous pouvez également accéder à une myriade de lieux permettant des options de personnalisations uniques comme la Dark Assembly, où vous pouvez prendre part à un vote démocratique pour débloquer de nouveaux stages, et ce n’est que le début !

Choisissez parmi plus de 40 classes différentes et recrutez de nouveaux membres aux capacités qui peuvent se révéler utiles pour votre équipe. Découvrez les personnages attachants et excentriques à travers leurs histoires hilarantes, comme Usalia qui est envoutée et dit consommer du curry, ou Seraphina qui est persuadée que tous les hommes devraient s’agenouiller devant elle !

Familiarisez-vous avec un tout nouveau système de combat et affrontez vos adversaires avec style. Combinez les puissances de certains alliés spécifiques avec de nouvelles attaques d’alliance, et vengez ceux qui sont tombés au combat dans le mode revanche. Dans le mode revanche, vous pouvez libérer une capacité secrète exclusive permettant de renverser la vapeur durant les combats.

En complément de l’histoire bourrée d’action, Disgaea 5 Complete contient huit scénarios bonus, quatre personnages adorés des fans et trois classes de personnages supplémentaires issues de la série Disgaea ! Profitez de nombreuses heures de contenu stratégique, menez des batailles tactiques passionnantes et maîtrisez des systèmes inventifs dans Disgaea 5 Complete sur Nintendo Switch.