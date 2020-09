Kaze and the Wild Masks est une exclusivité temporaire pour Stadia

Ce jeu de plateformes inspiré du style des années 90 présente sa mécanique de jeu dans une toute nouvelle bande-annonc.

Kaze and the Wild Masks, le jeu de plateformes inspiré du style des années 90 arrive sur Google Stadia™ et fera partie du premier ensemble de titres Google Stadia Makers. Ce jeu aussi programmé pour sortir sur Nintendo Switch™, PlayStation®4, Xbox One and Steam®, est développé par PixelHive et sera publié sur Google Stadia par l’éditeur du studio de développement interne de SOEDESCO® : SOEDESCO Studios. Une nouvelle bande-annonce publiée aujourd’hui pour accompagner la nouvelle présente des éléments d’un jeu de plateformes classique avec une tournure moderne.

PixelHive est heureux d’offrir une expérience de jeu de plateformes nostalgique dont les joueurs pourront profiter sur plusieurs appareils. André Schaan, PDG de PixelHive, est très reconnaissant pour cette opportunité. « J’ai toute confiance en SOEDESCO Studios pour faire de ce projet une réussite. Les voir travailler en étroite relation avec Google et Unity pour prendre en charge cette nouvelle plateforme est génial ! SOEDESCO Studios a déjà fait d’importants progrès jusqu’à présent et ils partagent le même enthousiasme pour Kaze and the Wild Masks que nous. »

Kaze and the Wild Masks s’inspire visuellement de l’ère colorée des 16 bits et a été personnalisé avec des graphismes pixélisés modernisés et dessinés à la main. Le jeu offre des mécaniques simples et intuitives, des défis difficiles, des boss emblématiques et une expérience de jeu de plateformes fluide et rapide. PixelHive et son sens du détail ont réussi à attirer l’attention des joueurs grâce à de petits détails tels que des cinématiques riches, des parchemins dessinés à la main qui guident les joueurs à travers l’histoire, et des chansons originales inspirées des thèmes musicaux entêtants de l’ère du 16 bits.