La sortie de Ghost of a Tale sur Nintendo Switch enfin datée

Vous incarnez Tilo, une courageuse Souris ménestrel lancée dans une quête périlleuse pour retrouver sa bienaimée. Usez de vos ruses et soyez d’une extrême discrétion pour explorer Fort Deruine, de ses cachots les plus sombres à ses plus hautes tours. Déjouez ses pièges et révélez ses secrets les plus anciens.

Le jeu sortira sur l’eShop de la console hybride le 8 octobre 2020 (prix : 24,99 $). Une version physique limitée du jeu sera également disponible en novembre.

Ghost of a Tale suit les aventures d’une courageuse Souris ménestrel nommée Tilo qui devra s’échapper des cachots du donjon de Fort Deruine et découvrir ce qu’il est advenu de sa bienaimée, Merra. Prenant place dans un monde médiéval où les Rats règnent sans partage sur toutes les autres créatures, Ghost of a Tale propose une histoire à la fois épique et personnelle qui allie des éléments classiques du jeu d’aventure, du action-RPG et des jeux d’exploration, le tout exécuté dans un style graphique détaillé et immersif.

Grâce à l’agilité, la discrétion et aux talents pour la musique et le déguisement de Tilo, vous allez découvrir tous les recoins de Fort Deruine et ses alentours : de ses étendues boisées à ses catacombes infestés d’araignées, en passant par les rives du lac Vaélia. Autant de lieux qui regorgent de dangers et renferment également des secrets du passé.

Fort Deruine est un endroit dangereux pour une petite Souris, et Tilo n’est pas franchement taillé pour la confrontation. Lorsque vous faites face à des ennemis qui font deux fois votre taille, la ruse et la capacité à agir rapidement sont vos seules alliées. Faites connaissance avec les habitants de Fort Deruine, faites de vos ennemis des alliés, et retournez chaque pierre dans votre quête pour retrouver Merra.

À propos de l’équipe :

Ghost of a Tale est le fruit du travail d’une toute petite équipe. Lionel Gallat, alias « Seith », est le créateur du jeu et responsable de 90 % de sa partie graphique et programmation ainsi que de sa conception. Le scénario du jeu a été écrit par Paul Gardner, un game designer chevronné. Cyrille Paulhiac a contribué à la programmation, ainsi qu’à la création d’outils de développement. La musique du jeu a été composée par Jeremiah Pena, tandis que les effets sonores du jeu ont été réalisés par Nicolas Titeux. Jerome Jacinto a apporté son expertise d’illustrateur pour réaliser les illustrations en 2D du jeu.