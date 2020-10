Bake ‘n Switch™ (Nintendo Switch) – Le test

Bake ‘N Switch, un jeu méchamment mignon édité par les développeurs de chez Streamline Games et sorti le 10 Septembre 2020 sur Nintendo Switch.

Bake ‘N Switch, des airs d’Overcooked !

Alors Bake ‘N Switch ça parle de quoi ? D’une contrée légendaire nommée Fla, désertée par les Maîtres Boulangers et où la pâte est vivante ! Néanmoins quelque chose est en train de se tramer, il semblerait que le Moisi, une entité malfaisante, soit de retour, plus fort et contagieux que jamais. Le fléau se répand aux quatre coins du monde et dévore toutes les espèces de Pâtons qu’il trouve, les rendant aigres et en en faisant des versions tordues d’eux-mêmes. Heureusement les Gardiens de ce monde tirés de leur torpeur sont là pour défendre Fla, mais après avoir hiberné pendant des siècles durant, ils n’ont qu’une seule idée en tête : manger ! Les boulangers devront donc se mettre aux fourneaux et sacrifier les adorables petits Pâtons pour obtenir les faveurs des Gardiens, leur unique chance de vaincre le Moisi.

« Un jeu de cuisine fun et coloré où l’on adorera pétrir et mitonner ces petites bestioles toutes mignonnes. »

Et Bake ‘N Switch ça consiste en quoi alors exactement ? Ressemblant fortement à Overcooked de manière plus simplifiée, dans Bake ‘N Switch il est plus question de rapidité que de combat. En effet, plus qu’un simple sacrifice, il vous faudra préparer et cuir les Pâtons avant de les offrir aux Gardiens, avant un temps imparti. Et forcément vous ne saurez plus où donner de la tête entre certains Gardiens qui auront des exigences particulières en matière de cuisson, d’assaisonnement, de quantité mais aussi avec les cartes et plateformes délirantes vous mettant à rude épreuve ainsi que le four à ne pas surcharger pour éviter les risques d’explosion !

Vous l’aurez compris, dans Bake ‘N Switch il faut être partout à la fois et plus encore, puisque vous mettrez votre amitié à rude épreuve ! En effet vous aurez le choix entre deux modes : Coop ou bien PvP.

En mode coopératif, l’idée est de faire le plus gros score possible avant la fin du temps imparti. Le travail en équipe est donc essentiel !

En mode PvP, pas le temps de s’ennuyer, c’est du chacun pour soi ! Il vous faudra marquer des points en ajoutant les bons ingrédients dans votre four, tout en le protégeant des sabotages de vos opposants, et bien entendu, en essayant vous-même de nuire à ceux des autres en y jetant de mauvais ingrédients.

Le jeu se veut complet et varié, en effet celui-ci ne comprend pas moins d’une centaine de niveaux avec des difficultés croissantes et de véritables challenges, notamment grâce à la dynamique des cartes. Vous aurez le choix entre 6 boulangers différents avec des pouvoirs et propriétés propres à chacun. Thyme possède des gants émettant des flammes qui cuisent instantanément les Pâtons, Ginger quant à elle utilise un sérum qui agrandit les Pâtons, pour obtenir plus de points, Parsley possède un compagnon animal qui peut semer la zizanie chez les autres joueurs. Rosemary est extrêmement rapide, Sage maîtrise des potions qui peuvent cuire instantanément qui éliminent les sbires du Moisi et Salt, le dernier, attrape les Pâtons apeurés avec son grappin.

Toutefois on regrettera cependant les mondes qui ne sont qu’au nombre de deux :

Toaster sous les tropiques : Un archipel tropical dans lequel les Pâtons pataugent dans bassins de jus d’ananas, noix de coco et pastèque, le tout sous l’œil attentif du Gardien lézard, répondant au nom de Maurice.

Serradurra : Un désert brûlé par la lave-miel où ses habitants trouvent refuge dans des oasis aux parfum de cannelle, grenade et miel, le tout sous l’égide du Gardien Scara’Bob.

Vous l’aurez compris, s’il y a deux mondes, il y a obligatoirement deux boss.

Le bestiaire des sbires du Moisi se veut un peu plus varié avec 12 types d’ennemis différents. Celui des Pâtons également puisqu’il comprend 7 petites briochettes différentes :

Les Petits Pains qui peuvent effectuer une partie de vos tâches en vous imitant

Les Biskiwi, pas très futés et facilement apeurés

Les Painpanzé, qui gesticulent et se dandinent partout

Les Paingolin, idéale pour casser des obstacles avec leur carapace solide

Les Boaguette, sournois, ils se dissimulent dans le sable pour frapper ses ennemis par surprise

Les Fennecroissant, attention à leur attaque et bon courage pour les attraper !

Les Epipistrelle, qui aspirent et dévorent les autres Pâtons.

Néanmoins lors des sessions de jeu, on regrettera le manque de distinction physique entre les Pâtons, en effet une couleur propre à chacun d’entre eux aurait été appréciable puisque cela devient vite le chaos à l’écran. Mais heureusement, cela n’enlève absolument aucun fun au jeu !