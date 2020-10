Böbl (Emulateur NES) – Le test

Böbl, un jeu gratuit, indépendant et disponible sur NES uniquement via émulateur. Vous l’aurez donc peut-être compris, il s’agit d’un jeu créé lors d’un concours amateur (gamejam) : la NESEDV Compo 2019, dont il est le vainqueur. Son concept de base est intéressant, est-ce qu’un platformer en est toujours un lorsque les surfaces meurtrières sont les plateformes ?

Ainsi, vous incarnez une petite bulle dont l’objectif sera de monter au septième ciel et, éventuellement, de retrouver tous les canards de bain. Premier point, graphiquement, c’est irréprochable, tout est vraiment beau, pour des contraintes NES, mais aussi avec un temps très limité et en étant seul à avoir travaillé dessus sur un délai de deux mois : on comprend aisément la première place qui pourrait se justifier à elle seule par la propreté irréprochable du titre, de plus, l’onirisme du contrôle d’une bulle dans un monde dépourvu d’ennemis est porté par une musique vraiment très cool qui aurait sa place sur un CD d’ost et ça, tous les jeux payants ne peuvent pas s’en vanter !

Se composant tel un Metroid-like, vous devrez donc parcourir un grand niveau labyrinthique dont certaines zones ne seront accessibles qu’à l’aide de certains upgrades bien cachés. Composé d’un seul monde et donc d’un seul niveau, le jeu se concentre surtout sur sa mécanique de bulle se promenant dans et à la surface de l’eau. Vous pourrez plonger, sauter et plus tard, il vous sera possible de faire un double saut, plonger plus profond et même briser des structures hors de l’eau ! Que ce soit pour débloquer des chemins pour rejoindre certaines surfaces. Plus vous plongerez profondément, plus vous sauterez haut. Une armure est aussi trouvable et chacun des upgrades est nécessaire pour venir à bout du titre.

Par ailleurs, le tout se contrôle intégralement avec les deux boutons composant la manette de NES, ainsi qu’avec la croix directionnelle pour se déplacer. Les améliorations sont ainsi une manière de renouveler la maniabilité et les actions du personnage sans nécessiter une manette moderne et c’est à la fois très intelligent et très agréable.

Chaque mécanique a son utilité et le level design est assez intelligent pour paraître à la fois difficile et pas insurmontable, tout en apportant son lot de passages tendus dans le contrôle de votre bulle. Il faudra plonger en gérant le rebond et la remontée de celle-ci, une remontée se faisant sans l’armure et avec la possibilité de bondir et rebondir sur des surfaces dangereuses. La montée de votre bulle lorsque vous relâchez le bouton de plongée se faisant d’ailleurs aussi progressivement plus rapide plus elle sera profonde. L’absence d’ennemis et le fait que seul le terrain soit votre unique agresseur ne rend d’ailleurs pas le jeu moins prenant, bien au contraire. On veut emmener cette bubulle au firmament des bains, aidée par quelques checkpoints symbolisés par des cloches qu’il ne sera pas toujours aisé d’atteindre et que l’on voudra même parfois éviter lorsque l’on cherche son chemin. Au final, le seul regret se portera sur l’absence d’une narration apportant un semblant d’histoire.

D’aucun diront que sur NES, l’histoire était souvent dans le livret mais là, c’est un jeu téléchargeable et il n’y a aucun fichier texte pour remplacer ledit manuel. Ni aucun écran narratif. Et en cela, le jeu en pâtit, de plus, il est un poil rapide, le compléter intégralement ne prendra pas plus d’une heure et demie. Autant dire que c’est trop court, on en voudrait bien plus ! Mais encore une fois, c’est gratuit, et c’est un beau travail fait par une seule personne sur une période très courte. Félicitations à lui !