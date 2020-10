Les sorties Nintendo Switch à ne pas rater en octobre 2020

Après un un mois plutôt riche en sorties, le mois d’octobre le sera apparemment autant.

Je vous propose notre sélection des jeux à suivre en octobre 2020, liste non-exhaustive et qui ne prend pas en compte l’éventuel pop d’un Nintendo Direct sauvage, et a chaque jeu, la date de sortie et la description officielle.

Pikmin 3 Deluxe (30 octobre)

Aux confins de l’espace se trouve un monde extraterrestre à la fois mystérieux et étrangement familier, peuplé de créatures ravissantes, débordant de surprises et bourré de fun. Dégagez la piste d’atterrissage, car Pikmin 3 Deluxe se posera sur Nintendo Switch le 30 octobre ! Après l’épisode Pikmin 3 sur Wii U, la célèbre franchise débarque sur Nintendo Switch avec du nouveau contenu, des options de jeu coopératives ainsi qu’un ensemble de fonctionnalités facilitant l’adaptation des nouveaux joueurs de la franchise. Les minuscules Pikmin n’attendent plus que vous pour leur plus grande aventure à ce jour.

Pikmin 3 Deluxe n’est pas une aventure comme les autres. Vous commandez une équipe de trois explorateurs et une armée d’adorables Pikmin dans une quête pour la survie bourrée de casse-têtes à résoudre et de créatures à affronter. Suite à un atterrissage forcé, vous devrez explorer une grande diversité d’environnements luxuriants tels que la Toundra Perdue, la Rivière du Destin et le Verger de l’Espoir, regorgeant tous de formes de vie aussi belles que fascinantes.

Pikmin 3 Deluxe dispose d’un ensemble complet d’ajouts et d’améliorations, notamment la possibilité de jouer à l’intégralité du mode Histoire en coopération avec un ami, de nouvelles missions secondaires également jouables en coopération, ainsi que tous les niveaux téléchargeables du mode Mission issus du jeu original. Grâce à de nouvelles options de difficulté, un système de verrouillage de la visée, des astuces en option et la possibilité de jouer à un rythme plus tranquille, il sera plus que jamais facile de s’immerger dans le fun de Pikmin pour profiter de paysages magnifiques et découvrir tout ce que ce monde merveilleux a à vous offrir. Pikmin 3 Deluxe marque aussi le retour de fonctionnalités amusantes du jeu original, comme l’appareil photo, qui permet aux joueurs de prendre des photos des superbes environnements et des créatures étranges depuis la perspective d’un être minuscule.

Grâce aux nouveaux types de Pikmin à découvrir et à diriger, vous disposerez d’une équipe redoutable pour surmonter les obstacles que vous rencontrerez. Les différentes couleurs de Pikmin vous offrent tout un éventail de capacités pour mener à bien vos missions. Par exemple, les Pikmin bleus peuvent respirer sous l’eau, vous permettant ainsi de ramasser des objets que les autres Pikmin ne peuvent pas atteindre. Les Pikmin ailés, reconnaissables à leur couleur rose et à leurs petites ailes, peuvent franchir des obstacles tels que les étendues d’eau et les trous. Les choix stratégiques, comme la sélection des Pikmin que vous affectez à une tâche, la délégation des projets et les changements de capitaine, peuvent vous assurer la victoire.

Pour les joueurs chevronnés qui se sentent prêts à mettre à l’épreuve leurs talents de leader dans de nouveaux défis, Pikmin 3 Deluxe propose de nouvelles missions secondaires mettant en scène Olimar et Louie dans l’exploration de la planète PNF-404. Et pour s’amuser entre amis, il est même possible de participer à des affrontements entre deux joueurs avec le Duel bingo.

Mario Kart Live: Home Circuit (16 octobre)

Créé en partenariat par Nintendo et Velan Studios, Mario Kart Live : Home Circuit transpose tout le plaisir de la série Mario Kart dans le monde réel ! En utilisant une console Nintendo Switch ou Nintendo Switch Lite, il est possible d’affronter des adversaires dans des courses avec un véritable kart. Le kart réagit réellement aux objets et bonus qui parsèment le circuit : il accélère lorsqu’un champignon est utilisé, et est stoppé net lorsqu’il est par exemple touché par une carapace. Les joueurs ont aussi la possibilité de créer tous les circuits qu’il leur est possible d’imaginer en disposant les portiques du circuit chez eux. Le jeu propose de faire la course contre les Terreurs de Bowser au cours de plusieurs Grand Prix pour déverrouiller des éléments de personnalisation de circuit et des costumes pour Mario et Luigi, mais aussi de jouer jusqu’à 4 en multijoueur local. Mario Kart Live: Home Circuit, qui sera disponible en deux versions : Mario ou Luigi, sortira le 16 octobre.

Ys Origin (1er octobre)

Ce classique du jeu de rôle orienté action fait son grand retour avec des graphismes affinés et du contenu supplémentaire, comme le mode speedrun. Ys Origin invite les joueurs à s’aventurer en dehors de leur sanctuaire de nuages pour traverser courageusement les épreuves qui se dressent sur leur route et servir la cause des Déesses du monde. Les héros s’appuient sur un système de combat dynamique et nerveux pour triompher des puissantes hordes ennemies et autres combats de boss spectaculaires à mesure que leur ascension de la tour démoniaque progresse. Ys Origin ajoute des éléments de plateforme accessibles et des énigmes satisfaisantes à son système de combat profond et dynamique. L’exploration et la découverte de trésors cachés sont au cœur de l’expérience de jeu, amenant petit à petit le joueur à percer le mystère de la disparition des Déesses. Avec ses fins multiples, différents styles de combats suivant le personnages incarné et de nombreux secrets à découvrir, Ys Origin offre une quête dense et prenante pour tous les amateurs de jeux de rôle japonais à l’ancienne.

Super Mario Bros. 35 (1er octobre)

Affrontez d’autres joueurs dans Super Mario Bros. 35, un jeu compétitif en ligne disponible en exclusivité pour les abonnés Nintendo Switch Online. Les ennemis que vous éliminez iront envahir les stages des autres joueurs en lice… mais ça fonctionne aussi dans l’autre sens ! Utilisez la roulette d’objets et quatre stratégies différentes pour devancer vos adversaires. Persévérez jusqu’à être le dernier Mario encore en lice ! Super Mario Bros. 35 arrive le 1er octobre en version numérique uniquement et ne sera téléchargeable et jouable que jusqu’au 31 mars 2021.

Pokémon Épée : Les terres enneigées de la Couronne (23 octobre)

Cette seconde partie du premier pass d’extension pour Pokémon Epée propose de parcourir les étendues glacées de Couronneige, une île gigantesque au large des côtes de Galar. Ce jeu nécessite Pokémon Epée pour fonctionner. The Survivalists (9 octobre) Chassez (ou faites-vous chasser par) la faune locale, et rencontrez une foule d’ennemis mythiques… qui ne semblent pas forcément ravis de vous voir ici. Recevez des quêtes de la part d’un mystérieux individu ou en les trouvant échouées sur la plage. Préparez-vous pour un voyage à travers des terres sauvages aux zones diverses à génération procédurale, afin que chaque joueur vive une aventure unique. Construisez ensemble, survivez ensemble Les dangers de l’île sont trop périlleux pour vous ? Vous voulez partager vos connaissances en construction avec vos amis ? The Survivalists est là pour vous ! Partez ensemble à l’aventure, récupérez des objets, échangez-les et survivez ensemble, tandis que vous explorez une île paradisiaque avec trois autres naufragés. C’est au jeune singe qu’on apprend à faire des grimaces Si vous avez besoin d’un charpentier, d’un bûcheron ou même d’un soldat, les singes de l’île peuvent être domestiqués et dressés pour vous aider dans les tâches du quotidien, ou pour assurer vos arrières lors d’une attaque sur un camp de fanatiques ! Le système de mimique propose une vaste sélection de rôles que vos amis amateurs de bananes peuvent endosser, et la gestion des singes deviendra un élément clé de votre survie face aux dangers de la jungle. L’as de la bricole Le secret de la survie ? Savoir exploiter au maximum les ressources qui vous entourent. Qu’il s’agisse d’assembler une hache rudimentaire pour couper du bois ou de mixer un smoothie fruité des plus rafraîchissants pour oublier la faim, vous pouvez toujours découvrir de nouvelles recettes et étendre vos options de nourriture, d’objets ou de construction. Affrontez tous les dangers Vous rêvez d’une épée légendaire pour décorer les murs de votre hutte, ou vous comptez vous débarrasser d’ennemis trop envahissants ? Ce que vous cherchez ce trouve peut-être dans l’un des nombreux temples éparpillés autour de l’île. Cependant, il ne sera pas si simple de mettre la main sur les trésors qu’ils renferment : les apprentis-pillards devront se préparer avec soin pour leurs chasses au trésor !

FIFA 21 Édition Essentielle sur Nintendo Switch (9 octobre)

EA SPORTS™ FIFA 21 Édition Essentielle sur Nintendo Switch™ proposera les maillots et les effectifs les plus à jour des clubs des plus grands championnats. Retrouvez également les stades les plus célèbres dont quelques nouveaux pour FIFA 21. Les fonctionnalités et les modes de jeu seront les mêmes que dans FIFA 20 sur Nintendo Switch™.

Ghost of a Tale (8 octobre)

Ghost of a Tale suit les aventures d’une courageuse Souris ménestrel nommée Tilo qui devra s’échapper des cachots du donjon de Fort Deruine et découvrir ce qu’il est advenu de sa bienaimée, Merra. Prenant place dans un monde médiéval où les Rats règnent sans partage sur toutes les autres créatures, Ghost of a Tale propose une histoire à la fois épique et personnelle qui allie des éléments classiques du jeu d’aventure, du action-RPG et des jeux d’exploration, le tout exécuté dans un style graphique détaillé et immersif. Grâce à l’agilité, la discrétion et aux talents pour la musique et le déguisement de Tilo, vous allez découvrir tous les recoins de Fort Deruine et ses alentours : de ses étendues boisées à ses catacombes infestés d’araignées, en passant par les rives du lac Vaélia. Autant de lieux qui regorgent de dangers et renferment également des secrets du passé. Fort Deruine est un endroit dangereux pour une petite Souris, et Tilo n’est pas franchement taillé pour la confrontation. Lorsque vous faites face à des ennemis qui font deux fois votre taille, la ruse et la capacité à agir rapidement sont vos seules alliées. Faites connaissance avec les habitants de Fort Deruine, faites de vos ennemis des alliés, et retournez chaque pierre dans votre quête pour retrouver Merra.

Let’s Sing Queen (2 octobre)

Emparez-vous de votre fidèle micro pour transformer vos soirées en véritable show ! Chantez en solo ou en compagnie de vos amis sur des modes de jeu envoutants retraçant le parcours du meilleur groupe de Rock et du légendaire Freddie Mercury. Laissez-vous emporter par les musiques emblématiques du groupe et maitrisez leurs plus grands classiques tels que « Bohemian Rhapsody », « Bicycle Race » ou bien encore « We Will Rock You », « Another One Bites The Dust », « I Want To Break Free » et « We Are The Champions ». Avec 30 chansons incroyables et inoubliables du groupe mythique Queen, vous aurez du mal à lâcher le micro !

Agatha Christie – The ABC Murders (6 octobre)

The ABC Murders est un jeu d’aventure et d’enquête à la 3e personne, adapté du célèbre roman d’Agatha Christie. Dans la peau du célèbre détective privé Hercule Poirot, vous affronterez un mystérieux adversaire se faisant appeler « ABC ». Vos talents de fin limier seront mis plus que jamais à contribution ! Vos investigations vous conduiront dans plusieurs villes du Royaume-Uni pour explorer de nombreuses scènes de crime aux environnements somptueux. Procédez à des contre-interrogatoires, déjouez de mortelles énigmes… et surtout, ne négligez aucun indice ! Observez, questionnez et explorez sans relâche pour faire éclater la vérité et comprendre le mode opératoire du meurtrier !

I Am Dead (8 octobre)

I Am Dead est un charmant jeu de puzzle conçu par les créateurs de Hohokum et de Wilmot’s Warehouse et dans lequel on explore la vie après la mort. Feu Morris Lupton était le conservateur du musée de la petite île de Shelmerston. Après son décès, il retrouve le fantôme de son chien Sparky et découvre qu’un désastre va s’abattre sur son île bien aimée. Ensemble, ils doivent révéler les vieux mystères de Shelmerston, empêcher le volcan de l’île d’entrer en éruption et sauver les lieux qui les hébergent. Morris et Sparky doivent mettre au jour plusieurs fantômes perdus et disséminés sur Shelmerston. Pour les trouver, notre duo doit visiter des endroits où il a vécu, se plonger dans la mémoire des gens qu’il connaît si bien, et apprendre l’histoire de leurs vies. Pour accomplir cette mission, Morris se sert d’un pouvoir qu’il vient de découvrir et qui lui permet de regarder l’intérieur des objets et des personnes, pour révéler leur contenu et leurs souvenirs, un genre de rayon X surnaturel ! En chemin, vous découvrirez plein de choses sur l’histoire et le folklore de Shelmerston, et sur ses curieux habitants et visiteurs : ses pinsons touristes, son peuple-poisson, ses phoques et la légende d’Aggi – celle qui avait éteint le volcan à l’origine …

Prinny: Can I Really Be the Hero? et Prinny 2: Dawn of Operation Panties, Dood! (16 octobre)

Maîtresse Etna demande le dessert ultime, et il revient à sa légion de Prinnies de s’en charger ! Sautez, tailladez et réalisez des combos pour vous frayer un chemin à travers le Netherworld. Anéantissez des ennemis et des boss avec des attaques spéciales, rencontrez de nouveaux personnages et des visages familiers dans ce jeu d’action-aventure par les créateurs déjantés de la saga DISGAEA !

Lorsque le mystérieux Phantom Thief vole les culottes de Maîtresse Etna, la horde de Prinnies doit à nouveau se réunir pour les retrouver… ou faire face aux conséquences ! Traversez des niveaux chaotiques grouillants d’ennemis diaboliques à coup de taillades et de Hip Pound. Remplissez votre jauge de combos pour déclencher des attaques puissantes telles que Prinny Cyclone et Prinnykaze. De plus, plongez dans le chapitre bonus avec l’AUTRE protagoniste (?) de la saga DISGAEA et décrochez la gloire avec Asagi Wars: Vengeance of Asagi !

Game Dev Tycoon (8 octobre)

Le jeu de simulation incontournable qui vous permet de revivre l’histoire du jeu vidéo et de gérer votre propre entreprise de développement de jeux vidéo arrive enfin sur Nintendo Switch™. Game Dev Tycoon a été optimisé pour être joué facilement sur écran tactile et avec les manettes Joy-Con™. Vivez l’histoire du jeu vidéo avec Game Dev Tycoon, du développement dans votre garage dans les années 80 aux studios AAA d’aujourd’hui. Votre objectif ? Embaucher une équipe de choc, créer des jeux à succès et rechercher les meilleures technologies pour vous faire une place sur le marché. Créez des jeux à votre façon : dans Game Dev Tycoon, les décisions que vous prenez pendant le développement influencent la suite de votre partie. Devez-vous améliorer la jouabilité ou le son ? Ou vous concentrer sur l’histoire et les quêtes ? À vous de voir ! Faites grandir votre entreprise : après avoir développé quelques jeux avec succès, vous pourrez emménager dans vos propres bureaux et constituer une équipe de développement ambitieuse. Embauchez des collaborateurs et managez-les pour débloquer de nouvelles options de développement. Créez vos propres moteurs de jeu, inventez de nouvelles technologies et plus encore. Passez au niveau supérieur : avec une fan-base importante et une équipe efficace, vous pouvez concevoir des jeux encore plus gros pour générer plus de profit et satisfaire les critiques. Plus d’ambition, plus de défis. Vous devrez bien gérer votre équipe et vos ressources pour être n°1 de l’industrie. Mode pirate : réussir dans le domaine du jeu vidéo est déjà un challenge en soi. Pour augmenter la difficulté, vous pouvez essayer le mode pirate (optionnel), dans lequel vous devez jongler entre la lutte contre le piratage de votre jeu et la satisfaction de vos fans pour que votre entreprise reste rentable. Sauvegarde multiplateforme : vous jouez déjà à Game Dev Tycoon sur d’autres plateformes ? Pas de problème ! Avec notre nouvelle fonctionnalité de sauvegarde multiplateforme, vous pouvez importer une partie en cours pour jouer sur l’appareil que vous voulez.

Zoids Wild Blast Unleashed (16 octobre)

Dans Zoids Wild : Blast Unleashed les joueurs devront déchaîner les monstrueux pouvoirs et autres instincts bestiaux des Zoids, dans des combats au corps-à-corps à couper le souffle. Combattez contre vos amis, ou dans un tout nouveau mode d’aventure solo, ou l’on suivra la Team Freedom menée par Arashi dans leur combat contre la Team Dark Metal, obnubilée par le pouvoir.

TRANSFORMERS: BATTLEGROUNDS (23 octobre)

La Terre est en train d’être envahie ! MEGATRON, le chef des Decepticons, est sur le point de capturer le Allspark. BUMBLEBEE et les Autobots ont besoin qu’un nouveau commandant les aide à sauver la Terre. Ce commandant, c’est vous ! Réunissez votre escouade et lancez-vous dans une guerre tactique en tour par tour de Central City à Cybertron. Vous allez devoir faire preuve de beaucoup de force et de ruse pour surpasser les Decepticons. Choisissez les personnages TRANSFORMERS et leurs compétences pour dominer les affrontements à venir. OPTIMUS PRIME, GRIMLOCK et bien d’autres sont prêts à se lancer dans la bataille. Utilisez l’environnement à votre avantage en vous mettant à couvert dans des tempêtes de sable, en évitant les tempêtes d’Energon de Cybertron, et en combattant vos adversaires en pleine ville. Remplissez votre jauge d’Energon pour déchaîner de puissantes compétences ultimes, capables d’écraser les ennemis les plus coriaces. Avec des contrôles intuitifs et trois niveaux de difficulté, c’est à vous de décider du défi qui vous attend. Puis faites équipe via le multijoueur local et mettez à l’épreuve vos talents de stratège dans des modes de jeu tels que le mode Capture du Drapeau, Horde, Dernier Combat et plus. Ce jeu est le jeu d’action-stratégie que les fans de TRANSFORMERS attendaient depuis une éternité !

Remothered : Broken Porcelain (13 octobre)

Imaginé et conçu par Darril Arts et développé par Stormind Games, Remothered: Broken Porcelain fait suite à Remothered: Tormented Fathers, qui avait été acclamé par la critique. Le nouvel opus délivre une histoire encore plus torturée et palpitante que son prédécesseur et présente beaucoup d’améliorations, incluant un nouveau gameplay et des éléments narratifs qui plongeront les joueurs dans une expérience incroyablement immersive et terrifiante. Reprenant l’histoire de Rosemary Reed et de sa quête vers la vérité à propos de Celeste, le jeu introduit aussi une nouvelle protagoniste, Jennifer qui n’est armée que de son intelligence et de ses propres ressources pour échapper aux horreurs qui l’attendent dans l’Ashmann Inn. Le nouveau trailer révèle également les secrets majeurs auxquels les joueurs devront faire face dans leur quête pour survivre envers et contre tout et présente un gameplay intense lors des phases furtives, des personnages captivants et de nombreuses mécaniques de survie.

Tennis World Tour 2 (15 octobre)

Tennis World Tour 2 invite les fans à découvrir un jeu de tennis réaliste qui retranscrit les spécificités du sport et son aspect compétitif. De nombreux aspects du jeu ont été entièrement repensés et les animations plus nombreuses permettent d’augmenter la fluidité du jeu et son réalisme. Tennis World Tour 2 permet aux joueurs d’incarner 38 tennismen et tenniswomen de renom et de laisser leur empreinte sur les plus célèbres courts comme L’Estadio Manolo Santana du Mutua Madrid Open, l’OWL ARENA de l’Open de Halle ou les courts Philippe-Chatrier, Suzanne-Lenglen et Simonne-Mathieu de Roland-Garros. Le jeu inclus également un Mode Carrière permettant de créer son joueur et un système de cartes permettant d’influencer temporairement sur les statistiques des joueurs pour prendre l’ascendant dans les points importants. Enfin, un mode en ligne permet aux joueurs de s’affronter en simple et en double. Pour les plus compétitifs, un système de matchs classés fait son apparition, permettant de progresser dans des ligues et de rencontrer des joueurs du même niveau.

WARSAW (1er octobre)

Dans une ville assiégée, votre seul espoir de liberté est l’Insurrection. Rassemblez les gens, récupérez des butins, armez la résistance et attaquez les forces ennemies qui ont envahi votre ville. Pendant cette période difficile, chacun doit se battre avec force et courage. Les jeunes, les seniors, les hommes, les femmes, les soldats et les civils. Apprenez leurs histoires, utilisez leurs compétences uniques et tirez-en profit contre les occupants. Dans ce combat si inégal et à sens unique, vous devrez utiliser vos compétences judicieusement. Utilisez des tactiques polyvalentes pour prendre l’avantage en flanquant, tendant des embuscades et distrayant les patrouilles ennemies pour les positionner à votre guise. Apprenez et utilisez les compétences de votre équipe. Guidez votre équipe dans les rues de Varsovie en 1944, recréée pour une expérience immersive. Participez à des événements historiques qui s’entremêlent avec des rencontres aléatoires afin de créer votre histoire.

Cloudpunk (15 octobre)

Un récit noir et néon. Une métropole cyberpunk noyée sous la pluie. C’est votre première nuit en tant que livreuse pour Cloudpunk, et il n’y a que deux règles : ne ratez pas une livraison, et ne demandez pas ce qu’il y a dans le colis. Votre nom est Rania. Aujourd’hui est votre première nuit de travail pour Cloudpunk, une entreprise de livraison semi-légale basée dans la mégalopole tentaculaire de Nivalis. Vous explorerez toute la ville, des bas-fonds de la Moelle aux hautes tours qui percent les nuages gris pour atteindre les limites de la troposphère. Aucune mission n’est trop périlleuse, car personne n’est aussi rapide qu’un livreur Cloudpunk. Ce jeu cyberpunk à base scénaristique vous fera rencontrer toute une série de personnages hauts en couleur, dont des androïdes, des IA et des humains sans scrupules, à tous les échelons de la société. Tout le monde a une histoire et en l’espace d’une nuit à Nivalis, tout va changer.

Falcon Age (8 octobre)

Tu adoptes un fauconneau et tu pars à l’aventure. Dans Falcon Age, un jeu d’aventure-action solo en vue subjective, tu interprètes Ara dans la réappropriation de son héritage culturel : en maîtrisant la fauconnerie, elle luttera contre une armée d’envahisseurs robotisés.

Asterix & Obelix XXL: Romastered (22 octobre)

Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par les Romains… Toute ? Non ! Un petit village d’irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l’envahisseur. Et la vie n’est pas facile pour les garnisons de légionnaires romains des camps retranchés de Babaorum, Aquarium, Laudanum et Petitbonum. La paix régnait dans le petit village d’Armorique, où les villageois vaquaient à leurs occupations habituelles. Nos deux héros, Astérix et Obélix, chassent le sanglier, le forgeron et le poissonnier se querellent et le chef du village, perché sur son bouclier, se balade sur la place du village. Mais un beau jour, après une journée de chasse, Astérix et Obélix retrouvent le village en feu, pillé par les Romains ! Astérix et Obélix partent alors à la rescousse des villageois, accompagnés par leur fidèle Idéfix. Au cours de leur voyage, ils visiteront la Normandie, la Grèce, l’Helvétie, l’Egypte et enfin Rome afin de sauver les villageois des griffes de l’empereur César… Redécouvrez la première aventure XXL de vos Gaulois préférés dans cette version entièrement romasterisée ! Alternez entre Astérix & Obélix et parcourez différentes régions du monde comme la Grèce ou encore l’Egypte afin de libérer Bonemine, Falbala, Panoramix et tous le village Gaulois. Combattez tous les Romains, les pirates et les vikings qui oseront vous barrer le chemin ! À l’aide de la potion magique, rien ne peut vous arrêter.

Mad Rat Dead (30 octobre)

Un rat meurt sans que son rêve n’ait pu devenir réalité… mais il se voit accordé une seconde chance ! Ayant reçu l’opportunité de revivre ses derniers jours sur Terre, vous devez utiliser les nouveaux pouvoirs du rat pour faire battre son cœur au rythme de la musique, faute de quoi, son temps arrivera à échéance. Vous avez un jour à vivre et de gros comptes à régler. Il est temps de battre plus que la mesure ! Sautez, chargez et attaquez au son de la musique dans ce jeu d’action rythmique à défilement horizontal !

ScourgeBringer (21 octobre)

ScourgeBringer est un rogue-lite de plates-formes nerveux et aux déplacements super fluides. Aidez Kyhra à explorer l’inconnu et taillader sa route à travers les anciennes machines qui gardent les secrets de son passé et peut-être la rédemption de toute l’humanité.

Carto (27 octobre)

Carto est un jeu d’aventure relaxant, axé sur un système unique de manipulation du monde que vous utiliserez pour explorer des environnements mystérieux, aider des personnages insolites et guider Carto alors qu’elle tente de retrouver sa famille. Séparée de sa grand-mère lors d’une tempête, la jeune Carto devra tirer parti de ses talents innés pour cartographier et manipuler le monde qui l’entoure. À mesure qu’elle découvre de nouveaux « fragments » de la carte, le joueur peut les réorganiser pour construire lui-même le niveau et dévoiler des chemins, des casse-tête et des scènes de l’histoire. Dans cette aventure atypique, Carto aura l’occasion d’explorer des terres étranges, de découvrir la culture de ses habitants et de se faire de nombreux amis.

Ghostrunner (27 octobre)

Ghostrunner est un slasher FPP hardcore rempli d’action ultra-rapide, situé dans une mégastructure sinistre et cyberpunk. Grimpez la Tour du Dharma, le dernier refuge de l’humanité, après un cataclysme mondial. Partez d’en bas pour aller en haut, affrontez le Maître des clés tyrannique et prenez votre revanche. Les rues de cette ville de tours sont pleines de violence. Mara le Maître des clés règne avec un poing de fer et peu de respect pour la vie humaine. À mesure que les ressources s’amenuisent, la forte proie des faibles et du chaos menace de consommer le peu d’ordre qui reste. La dernière position décisive arrive. Une dernière tentative pour régler les choses avant que l’humanité ne soit au bord de l’extinction. En tant que combattant aux lames le plus avancé jamais créé, vous êtes toujours surpassé en nombre mais jamais en classe. Tranchez vos ennemis avec un katana monomoléculaire, esquivez les balles avec vos réflexes surhumains et utilisez une variété de techniques spécialisées pour prévaloir. La mécanique d’élimination en un coup rend le combat rapide et intense. Utilisez votre mobilité supérieure (et des checkpoints fréquents !) pour vous engager sans crainte dans une danse sans fin avec la mort. Ghostrunner offre une expérience unique en solo : des combats violents et rapides, et un cadre original mêlant science-fiction à des thèmes post-apocalyptiques. Il raconte l’histoire d’un monde déjà terminé et de ses habitants qui luttent pour survivre.

Oddworld : Abe’s Oddysee – New ‘n’ Tasty (27 octobre)

New ‘n’ Tasty servira aux joueurs des ingrédients de jeu frais, comme des visuels et de l’audio améliorés et cultivés biologiquement, un gameplay plus profond, rempli d’actions épicées et nourri aux plantes, ainsi qu’une succulente histoire, que les fans risquent de dévorer ! Et s’ils ne le font pas, les Glukkons s’en chargeront ! L’histoire commence avec notre héros, Abe, travaillant à l’entretien chez RuptureFarms. Une nuit, il entend les plans de son patron, Molluck le Glukkon, bien décidé à transformer Abe et ses compagnons Mudokons en savoureuses friandises, seule solution pour sauver son empire défaillant ! Dans ce titre co-édité par Microids, les joueurs devront aider Abe, engagé dans un voyage épique, alors qu’il tente d’échapper à son destin et de sauver ses compagnons esclaves au sein de Rupture Farms. Peut-être deviendra-t-il plus grand encore qu’il ne l’imaginait et sera, pour ce monde noir et oppressif, un catalyseur de changement…