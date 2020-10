7 nouveaux jeux annoncé ou daté sur Nintendo Switch

Clouded Leopard Entertainment a annoncé qu’il publiera 有翼のフロイライン Wing of Darkness au Japon le 25 février prochain.

Wing of Darkness est un jeu de tir à grande vitesse mettant en scène deux filles, Fräulein, qui, avec des ailes métalliques dans le dos, doivent éliminer les mystérieuses entités volantes, connues sous le nom de Blanker, qui sont apparues soudainement un jour, et rétablir l’ordre sur la planète. Le jeu devrait sortir sur Switch, PlayStation 4 et Steam le 25 février, au prix de 3 828 yens. Il est divisé en deux parties. La première partie est un jeu de tir plein d’action mettant en scène les filles et leurs combats. La seconde partie est composée de belles scènes de tournage mettant en scène leur vie quotidienne et leur lutte pour surmonter leurs différences. Le jeu sortira pour $29.99 avec traduction française !

Clouded Leopard Entertainment aaussi annoncé qu’il publierait le RPG Märchen Forest : Mylne and the Forest Gift au Japon le 28 janvier. Märchen Forest : Mylne and the Forest Gift est un jeu d’aventure en 3D qui rappelle l’époque de la Nintendo 64 et de la PlayStation One. Le jeu est sorti à l’origine sur Steam et les smartphones en 2018. Les versions Nintendo Switch et PlayStation 4 sont sorties le 28 janvier, au prix de 4 378 yens.

LUNA The Shadow Dust est un jeu d’aventure à énigmes en point and click entièrement dessiné à la main. Il est caractérisé par une histoire dépourvue de textes écrits ou oraux, de magnifiques cinématiques et une bande originale époustouflante. Le jeu sortira le 22 octobre sur l’eShop pour $19.99.

Inspiré des jeux d’aventure classiques, LUNA The Shadow Dust raconte l’histoire émouvante de deux amis liés l’un à l’autre et pouvant tous deux être incarnés par le joueur. Ce jeu d’aventure à énigmes dessiné à la main comprend une bande originale époustouflante et de magnifiques cinématiques en 2D.

Outpost Delta est un jeu de tir solo en 2D à défilement horizontal de science-fiction. Incarnez Delta, le drone de défense d’urgence de l’avant-poste, et défendez la station spatiale contre les envahisseurs extraterrestres avec l’aide de votre compagnon IA. Le jeu arrivera sur Nintendo Switch le même jour que sur Steam, le 22 octobre.

Une station scientifique abandonnée avait disparu dans les entrailles de l’espace depuis des années. Jusqu’à aujourd’hui. Une armée d’envahisseurs extraterrestres se trouvant à ses portes, l’IA de l’avant-poste a redémarré son dernier drone de défense : Delta. Cette dernière doit à présent repousser la menace Klaath, sauver l’avant-poste, et explorer l’espace à la recherche de réponses.

CrossKrush sortira le 23 octobre sur Nintendo Switch.

Mad Tower Tycoon arrivera lui le mois prochain, toujours sur la boutique en ligne de la console hybride.

Un sorcier maléfique recherche les cristaux éternels pour alimenter sa machine malveillante. Aidez le chasseur de trésor Tiko dans sa quête épique pour trouver les cristaux et sauver la galaxie d’une mort certaine ! Juiced! est un jeu de plateforme et d’aventure en 2d avec un gameplay passionnant, des puzzles uniques et des boss hardcore.

Le jeu sortira sur l’eShop le 8 octobre à $4.99.