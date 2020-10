Vers des sorties physiques pour Peaky Blinders: Mastermind et John Wick Hex sur Nintendo Switch

Ce n’est pas la première fois que nous entendons parler d’une sortie physique pour Peaky Blinders : Mastermind sur Nintendo Switch, mais maintenant, de plus en plus de boutiques en ligne lancent des précommandes. Console Club et Amazon.it ont tous deux ajouté des pages pour le jeu, et ils annoncent tous deux qu’il est prévu pour le 4 décembre 2020. Encore une fois, aucune information officielle de l’éditeur pour le moment.

Même chose pour John Wick Hex. Le jeu a en fait été listé sur Nintendo Switch il y a longtemps, mais nous n’avons toujours pas entendu d’annonce officielle. Aujourd’hui, les boutiques ajoutent le jeu en précommande pour la même date. Ultima et The Console Club ont tous deux ajouté des préco’ pour le jeu, et ils incluent tous deux une date du 4 décembre 2020. En plus de cela, Ultima a la box que nous avons partagée ci-dessus. Nous espérons recevoir une annonce officielle bientôt.