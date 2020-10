Bomberman, Travis et Gilgamesh en costumes dans Smash Bros. Ultimate

Après l’annonce tonitruante des personnages de Minecraft dans Super Smash bros Ultimate, confirmant la bonne continuité des bons termes entre Microsoft et Nintendo, ce sont les packs de costumes qui ont été ensuite présentés. Ceux-ci ne seront pas compris dans le season pass et seront à acheter individuellement au tarif d’environ 0,80€.

Pour rappel, ces « habillages » sont disponibles sur le trio de personnages « combattants Mii », un skin n’est donc utilisable que sur un style de combat relié aux trois différents Mii.

Ainsi donc nous ont été présentés d’autres personnages de la saga culte et trônant toujours au sommet des charts mondiaux en terme de jeux les plus vendus : Minecraft. Trois seront disponibles en plus de Steve et Alex, qui eux sont bien des personnages jouables. Il y aura donc :

► Le Creeper, probablement la créature la plus connue de l’univers de Minecraft. Il sera utilisable sur le Mii Boxeur.

► Le Cochon, qui lui aussi sera utilisable sur le Mii Boxeur.

► « Diamond Armor », là il s’agit uniquement du skin de l’armure culte, déposée sur un Mii et jouable sur l’Epéiste.

Bomberman, icône de Hudson Soft, icône du jeu-vidéo des années 80 à 2000 (voir un peu plus…), le studio ira même jusqu’à développer les Mario party jusqu’au huit. Avant d’être un peu laissé de côté puis racheté par Konami, un an avant sa fermeture. Son emblème, Bomberman, continue de vivre via des jeux, dont un sur Nintendo Switch, développé et édité par Konami. Grand emblème du multiplayer sur la SNES, il était temps de le voir débarquer ! Il sera jouable sur le Mii Boxeur avec un grand panel de coloris représentant, justement, les différents skins du multiplayer de ses titres.

Tower of Druaga, licence emblématique de Namco, créée milieu des années 80, si vous ne le saviez pas, il s’agit du premier RPG développé pour les salles d’arcades. Plus encore, c’est un des premiers RPG du jeu-vidéo japonais. (Merci à Florent Gorges pour sa formidable émission des secrets oubliés de la playhistoire, dont vous pourrez retrouver l’épisode consacré à Tower of Druaga en fin d’article!), licence cultissime au japon et méconnue par chez nous. Les japonais (principalement) se réjouiront donc de l’arrivée de Gilgamesh / Gil en costume d’Épéiste dans Super Smash Bros Ultimate sur Nintendo Switch.

No More Heroes, IP populaire de Hack’n Slash du studio Marvelous. La saga d’au moins quatre jeux et née sur la Wii a actuellement deux de ses titres sur la Nintendo Switch. Le personnage principal du dernier en date, Travis, rejoint donc le roster de costumes du côté des Epéistes Mii !