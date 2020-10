MX vs ATV All Out (Nintendo Switch) – Le test

MX vs ATV All Out

Fans de motocross ou de quad (All Terrain Vehicule), le premier jeu de la série MX vs ATV arrive sur Switch, et c’est MX vs ATV All Out. Après être passée sur toutes les consoles sorties depuis 2005, et avoir proposé des jeux uniquement MX ou ATV, la série de jeux de courses dans la boue est là, prête à faire vibrer les joycons.

Le jeu commence par un tutoriel impossible à zapper. On se retrouve donc au guidon d’une motocross à enchaîner les tours de piste avec des explications et des conseils qui s’affichent en surimpression sur l’écran et qui empêchent de garder son cap correctement. C’est tout bête, mais ça fait rager alors même que le jeu n’a pas encore vraiment commencé. Pendant presque une demi-heure, notre avatar apprend tout ce qu’il est nécessaire de connaître pour ne pas passer pour un nul. L’utilisation du stick droit pour améliorer ses virages, l’inclinaison de la moto lors des sauts, les différentes figures à réaliser en l’air et l’aptitude à retomber sur au moins un de ses deux pneus, sans se casser la figure.

Passé ce long didacticiel, long, mais pas inutile, le joueur peut enfin choisir une bécane à deux ou quatre roues, puisqu’il y a des quads et des cross kart en plus des motos, et choisir son épreuve. Lors du choix des épreuves, on se rend vite compte qu’un petit logo jaune apparait à côté de certaines courses et on comprend alors que c’est un DLC qu’il faut aller acheter sur l’eshop.

Ainsi, si l’on désire parcourir les sept grands types d’épreuves, il faut sortir le porte-monnaie. Idem pour le choix des véhicules qui est assez restreint pour pousser à l’achat. Entre une moto à 3€ et un pack de 12 circuits à 20€, la facture peut grimper très vite.

Ce choix d’un jeu en kit est assez étonnant si l’on considère que le jeu est vendu au prix fort, quarante euros. Passé l’étonnement, on se rend quand même compte que le nombre de circuits gratuits disponibles est assez conséquent pour permettre aux joueurs de s’amuser de longues heures.

Entre les épreuves de Supercross, d’Arena Cross, de National, d’Open Cross, de Waypoint, de Freestyle et de Freeride, il y en a pour tous les goûts.

Autant les courses sur circuits plairont aux fans de courses, autant les parcours de Waypoint dans lesquels il faut relier des points de passage l’un après l’autre, en choisissant de suivre la piste principale ou en faisant du hors-piste pour couper à travers champ plairont à un plus grand nombre. Dans les zones de freeride, on parcourt une zone à sa guise, et on doit trouver des engrenages répartis un peu partout sur la map. Ce mode de jeu permet de se balader comme on l’entend tout en ayant quand même un petit objectif sympa à faire.

Sur le plan technique, les graphismes sont fades, la profondeur de champ est juste correcte, cependant la maniabilité est très bonne, et le rendu des creux et des bosses des circuits est très bien fait, on les ressent parfaitement dans les vibrations des manettes. Le transfert du poids est bien implémenté aussi.

Les musiques restent très passe-partout, et les bruitages de moteur sont assez moches, les sons oscillants entre tondeuse à barbe et tondeuse à gazon.

Les menus de MX vs ATV All Out sont foisonnants. Entre le choix des épreuves, les visites chez le concessionnaire, la personnalisation très poussée de son personnage et de ses véhicules, on y passe pas mal de temps. Le seul souci, ce sont les temps de chargement lorsque l’on veut changer d’épreuves ou passer à un autre type de circuit. L’écran de chargement apparaît pour de longues secondes, presque une minute parfois. Ça ne gâche pas l’expérience de jeu, mais c’est dommage.