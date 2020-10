Buka Entertainment et Ravenscourt sont heureux d’annoncer que leur beat ‘em up, 9 Monkeys of Shaolin est désormais disponible sur PlayStation®4, Xbox®, Nintendo Switch™ et PC.

«Nous sommes très heureux que ce jour soit enfin arrivé ! Les joueurs du monde entier vont pouvoir plonger dans la légende des moines Shaolin dès maintenant ! » déclare Dmitry Kachkov, fondateur du studio Sobaka. «C’est une aventure longue et excitante qui a démarré il y a maintenant trois ans. Nous avons utilisé toute l’expérience que nous avons accumulé afin de créer un jeu unique, remplie d’aventure et de challenge, avec cette atmosphère chaleureuse des films d’action de kung fu de l’époque».

À propos de 9 Monkeys of Shaolin :

« Qui connaît son ennemi comme il se connaît, en cent combats ne sera point défait. Qui se connaît mais ne connaît pas l’ennemi sera victorieux une fois sur deux. Si tu ignores tout de ton ennemi et de toi-même, tu ne compteras tes combats que par tes défaites. »

– Sun Tzu, L’art de la Guerre

9 Monkeys of Shaolin marque un vrai retour du genre culte des Beat’em up dans la pure veine des jeux vidéo old-school. Si enfant, vous passiez des heures à écraser des ennemis, alors ce nouveau titre des créateurs du jeu de combat hardcore Redeemer est pour vous !

Dans la peau d’un simple pêcheur chinois, Wei Cheng, vous devez venger vos amis et votre famille, assassinés par des pirates venus piller votre paisible village. Le protagoniste du jeu est un dur à cuire puisqu’il connaît les bases des anciens arts martiaux que seuls les légendaires moines Shaolin maîtrisent. Emparez-vous de votre fidèle bâton et préparez-vous à vivre une aventure pleine de combats et d’ennemis féroces en Chine médiévale.

9 Monkeys of Shaolin est un jeu bourré d’action, doté de contrôles accessibles et d’une incroyable atmosphère digne des plus grands films de Kung-Fu des années 70, ce qui fait de lui l’expérience parfaite pour tous les fans de brawlers.

Caractéristiques principales :